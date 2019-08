Djokovic ondanks schouderblessure vlotjes naar derde ronde - Serena heeft handen vol met landgenote Redactie

29 augustus 2019

07u14

Bron: ANP

Titelhouder Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de US Open. In New York versloeg de Servische tennisser in drie sets de Argentijn Juan Ignacio Londero: 6-4, 7-6 (7/3) en 6-1. Djokovic, die last had van zijn schouder, stapte na twee uur en een kwartier spelen als winnaar van het veld in het overdekte Arthur Ashe Stadium. Naast het Louis Armstrong Stadium is dat de enige baan waarop woensdag gespeeld kon worden, omdat de buitenbanen kletsnat waren geworden door regenbuien.

De Servische nummer 1 van de wereld jaagt op zijn derde grandslamtitel van het jaar.

Serena Williams langs landgenote McNally

Ook Serena Williams gaat verder op de US Open. In de tweede ronde won de als achtste geplaatste Amerikaanse tennisster van haar landgenote Catherine McNally. Dat ging niet zonder slag of stoot. Williams zegevierde in het Arthur Ashe Stadium na 1 uur en 54 minuten spelen en drie sets: 5-7 6-3 6-1.

In haar eerste wedstrijd rekende de zesvoudige winnares van het grandslamtoernooi in New York eenvoudig af met Maria Sharapova. Williams speelt in ronde drie tegen de winnaar van het duel tussen de Tsjechische Karolina Muchova en de Taiwanese Su-Wei Hsieh.

Ook Ashleigh Barty ronde verder

Verder plaatste ook Ashleigh Barty zich voor de volgende ronde. De Australische nummer twee van de plaatsingslijst versloeg na ruim twee uur spelen haar Amerikaanse tegenstandster Lauren Davis. De wedstrijd in het Louis Armstrong Stadium eindigde in twee sets: 6-2 en 7-6 (7/2).

Barty, winnares van Roland Garros, had in de eerste ronde de nodige moeite met de Kazachse Zarina Diyas. Na een stroeve start werd het 1-6 6-3 6-2. In de derde ronde neemt ze het op tegen de winnaar van het duel tussen de Griekse Maria Sakkari en de Chinese Shuai Peng.