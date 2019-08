Djokovic maakt in New York verder jacht op grandslamrecord van Federer Redactie

25 augustus 2019

13u15

Bron: Belga 0 US Open Novak Djokovic (ATP 1) start de US Open met een duidelijk doel. De 32-jarige Serviër wil er zijn titel verlengen en zo weer wat dichter bij Roger Federer (ATP 3) sluipen, die het recordaantal van twintig grandslamzeges op zijn naam heeft staan. "Het is resoluut mijn doel om Federer af te lossen", verklaarde Djokovic, die zestien eindzeges op de teller heeft staan.

Djokovic steekt de laatste maanden in bloedvorm en won vier van de laatste vijf grandslamtoernooien. De 38-jarige Federer wacht sinds de Australian Open van 2018 op een nieuwe triomf. Beide toppers keken mekaar recent nog in de ogen in de finale op Wimbledon. Djokovic trok toen na een zinderend duel aan het langste eind.

"Ik ben nu 32, in deze fase van mijn carrière draait alles min of meer om de grandslams", vertelde Djokovic in New York. "Ik voel me zowel fysiek als mentaal nog fris, en ben erg gemotiveerd om verder te spelen. Het record van Federer is een duidelijk doel.”