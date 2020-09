Djokovic haalt uit naar coronabeleid van US Open: “Er zijn veel inconsistenties” SVL

05 september 2020

12u00

Bron: Belga 0 US Open Novak Djokovic heeft stevig uitgehaald naar de organisatie van de US Open. Die is volgens de Servische nummer 1 van de wereld inconsequent in de besluiten en handhaving van de quarantaineregels voor het coronavirus.

Djokovic verklaarde dat hij de nieuwe spelersvakbond PTPA juist heeft opgericht om dit soort zaken aan te kaarten. De Serviër is ontevreden over hoe organisator USTA is omgegaan met twee coronazaken die in de ‘bubbel’ in New York plaatsvonden.

Twee spelers, de Argentijn Guido Pella en Boliviaan Hugo Dellien, werden teruggetrokken voor het ATP-toernooi van Cincinnati vorig week toen hun kinesist positief had getest. De beslissing was genomen op basis van protocollen die eerder aan de spelers waren bekendgemaakt. In een tweede zaak, waarin de Franse tennisser Benoît Paire positief testte, werden spelers die in nauw contact met Paire stonden, juist weer niet automatisch teruggetrokken. De Fransman Adrian Mannarino kreeg vrijdag na lang overleg en oponthoud alsnog toestemming om zijn partij tegen Alexander Zverev te spelen.

“Ik ben niet blij met hoe de situatie met de Franse spelers is aangepakt”, zei Djokovic. “Benoît is in quarantaine geplaatst en is uit het toernooi. Maar alle andere jongens die in nauw contact met hem stonden, kregen wel toestemming te spelen. Er zijn veel inconsistenties.”

Lees ook: Djokovic en Zverev simpel naar achtste finales, Tsitsipas verrassend uitgeschakeld

Elise Mertens maakt af waar ze aan begon, ook David Goffin stoot door op US Open: “Dit is veelbelovend voor rest van het toernooi”