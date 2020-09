Djokovic en Zverev simpel naar achtste finales, Tsitsipas verrassend uitgeschakeld SVL

05 september 2020

10u01

Bron: Belga 0 US Open Novak Djokovic heeft zich zonder setverlies geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld haalde het in drie vlotte sets (6-3, 6-3 en 6-1) van de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 29).

Djokovic had 1 uur en 45 minuten nodig om de klus te klaren. In de achtste finales wacht de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 27).

Borna Coric (ATP 32) schakelde verrassend de als vierde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) in de derde ronde uit. De Kroaat won de intense partij na meer dan 4,5 uur in vijf sets: 6-7 (2/7), 6-4, 4-6, 7-5 en 7-6 (7/4). De US Open is duidelijk niet het favoriete toernooi van Tsitsipas, vorig jaar moest hij er al in de eerste ronde inpakken.

De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) kwalificeerde zich voor de achtste finales door de Fransman Adrian Mannarino (ATP 39) te verslaan met 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 en 6-2. De partij begon bijna drie uur te laat omdat er lange tijd onduidelijkheid was of die wel gespeeld mocht worden. De wedstrijdorganisatie voerde namelijk gesprekken met gezondheidsfunctionarissen over Mannarino. Hij was in contact gekomen met zijn landgenoot Benoit Paire, die zich terugtrok uit het toernooi nadat hij positief had getest op Covid-19. Uiteindelijk werd besloten de wedstrijd toch te laten doorgaan.