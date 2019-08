Djokovic blijft nummer één, Goffin vijftiende - Raonic laat verstek gaan voor US Open met bilblessure Redactie

De Serviër Novak Djokovic houdt in de vandaag verschenen ATP-ranking de eerste plaats in handen. Ook geen verandering voor David Goffin. De Luikenaar blijft vijftiende.

Djokovic is bij de start van de US Open stevig leider met 11.685 punten. De Spanjaard Rafael Nadal (7.945 ptn) volgt als tweede, voor de Zwitser Roger Federer (6.950 ptn). De Oostenrijker Dominic Thiem en de Rus Daniil Medvedev maken de top vijf vol.

In de top 25 verandert niets. Goffin blijft met zijn vijftiende stek veruit beste Belg, voor Kimmer Coppejans (138ste), Ruben Bemelmans (181ste) en Steve Darcis (186ste), die allen status quo blijven. Arthur De Greef (244ste), Jeroen Vanneste (324ste) en Christopher Heyman (345ste) zakken ieder een plaats.

Geen Raonic op US Open

Milos Raonic (ATP 22) zal niet in actie komen op de US Open. De 28-jarige Canadees is out met een bilblessure. Dat hebben de organisatoren laten weten.

De Pool Kamil Majchrzak (ATP 94), die in de laatste voorronde sneuvelde, neemt op de hoofdtabel de plaats van Raonic in. Hij treft maandag de Chileen Nicolas Jarry (ATP 73). Raonic schopte het in 2016 tot in de finale van Wimbledon, maar moet dit jaar afrekenen met heel wat blessures. Begin augustus moest hij in Montreal opgeven in de tweede ronde met rugpijn. Hij miste ook drie van de laatste zeven grandslams.