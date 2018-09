Desillusie voor Goffin in achtste finale US Open: hij wint niet één set tegen fysiek veel sterkere Cilic ODBS

03 september 2018

22u53 1 US Open Neen, ook dit jaar geen kwartfinale voor David Goffin op de US Open. Marin Cilic was gewoon meer dan een maat te sterk voor een erg vlakke Goffin, ondanks dat de Kroatische reus slechts 46% eerste services liet optekenen en ook de unforced errors opstapelde. Een pijnlijke vaststelling voor de Luikenaar, die opnieuw last leek te hebben van zijn schouder en ook van de hitte. Nadat hij een 3-5-voorsprong uit handen gaf in set één, ging 'le Goff' helemaal onderuit: 7-6 (8/6), 6-2 en 6-4.

Eerste set. Goffin verliest tiebreak: 7-6 (8/6)

Goffin neemt een uitstekende start tegen de Kroatische reus. Hij gaat al in het allereerste spel door de opslag van Cilic bij 30-40 en kan vervolgens consolideren. Vooral op de eigen service toont Goffin dat het met de vorm prima zit, zoals hij in de vorige ronde tegen de Duitser Jan-Lennard Struff bewees na een zege in drie sets met lang erg knap tennis. Na twee opeenvolgende love games loopt Goffin uit tot 3-5. Cilic moet nu vol aan de bak om in de set te blijven, wat hij ook doet en waardoor de druk nu opnieuw bij Goffin ligt om uit te serveren. En nadat Goffin in geen enkel opslaggame al meer dan één punt moest toestaan, steekt Cilic nu een tandje bij. Ook zijn eerste breakpunt is het goeie, zodat er 5-5 op het bord staat. Waarna Goffin pech heeft bij 30 gelijk en hawk-eye hem bijzonder nipt een breakpunt afneemt. Cilic stoomt door en komt voor het eerst op voorsprong (6-5). Goffin serveert nu om een tiebreak af te dwingen. Met succes.

In de tiebreak werkt Goffin een mini-break weg, ondanks dat hawk-eye opnieuw niet zijn vriend is, maar kan dat vervolgens niet bestendigen. 4-2 voor Cilic, die plots heel sterk staat te spelen en de eerste set lijkt te gaan binnenhalen. Maar dan gaat het via twee breakpunten van 5-2 naar 5-4. Goffin pakt ook het volgende punt (5-5), maar gaat dan jammerlijk in de fout op de volley. Net out en dus een setpunt voor Cilic. De Kroaat laat na dat te benutten, zodat spanning troef blijft. Cilic pakt dan uit met een ace en zijn tweede setpunt is het goeie. Goffin gaat op de eigen opslag in de fout met een backhand. Geen setwinst voor 'Le Goff' na bijna 70 minuten tennis, waarin hij een 3-5 voorsprong uit handen gaf. Een zure pil.

Tweede set. Goffin wint slechts één opslaggame (6-2)

Geen goeie start van Goffin in de tweede set. Bij 15-40 moet hij meteen zijn opslag inleveren. Bovendien lijkt hij last te hebben van de schouder. Het ziet er niet al te goed uit. Nochtans heeft Goffin er baat bij er een slijtageslag van te maken, rekening houdend met mogelijke vermoeidheid bij Cilic. Die stond zaterdagnacht tot bijna half drie 's morgens op de baan om de Australiër De Minaur na een vijfsetter af te houden. En jawel, op love zowaar gaat Goffin op zijn beurt meteen door de service van Cilic. Opvallend hoe beide spelers momenteel moeite hebben te scoren op de eigen opslag. En dat blijft ook zo op de volgende service van Goffin. Ondanks een kans om op 1-2 te komen, moet onze landgenoot weer zijn service prijsgeven. Voor de derde opeenvolgende keer, met daartussen ook een verloren tiebreak. Zorgwekkend. Cilic wint dan wél zijn opslag en loopt tot 3-1 uit, waarna Goffin dan toch nog eens zijn service wint. Al gebeurde ook dat weinig overtuigend en moest hij opnieuw een breakpunt wegwerken.

Goffin weet dan twee breakpunten te versieren op de opslag van Cilic die erg gefrustreerd reageert na een fout, maar de Kroaat werkt zich telkens uit de nesten om uit te lopen tot 4-2. En het gaat van kwaad naar erger met Goffin, want Cilic breakt een derde keer in set twee (5-2). Niet alleen loopt de service van onze landgenoot momenteel van geen meter, hij is ook gewoon de mindere in de rally's. Cilic verdedigt prima, benut zijn extra kracht optimaal en versnelt geregeld machtig. De Kroaat staat niet eens goed op te slaan, maar werkt toch weer breakpunten knap weg om met vier punten op rij uit te serveren: 6-2. Na een kwalitatief hoogstaande eerste set was het tweede bedrijf een pak rommeliger. Het zal Goffin worst wezen: hij staat met de rug tegen de muur. Ook onze man in New York, Filip Dewulf, ziet het somber in.

Derde set. Cilic heeft genoeg aan één break (6-4)

Oef: een goeie start van Goffin in set drie. Op love haalt hij de eigen service binnen. Maar wie denkt dat Cilic last heeft van decompressie, komt bedrogen uit. In de hitte van de 'Big Apple' blijft hij beter bewegen dan Goffin: 1-1. Al loopt het nu opnieuw een pak beter voor Goffin op de eigen opslag: 1-2. Kan hij voor de break zorgen? Neen, Cilic blijft het uitstekend doen (2-2), terwijl Goffin zijn kans verkeken lijkt te hebben door in de eerste set zijn voorsprong kwijt te spelen. En in z'n volgende opslaggame komt Goffin 15-40 achter, na een punt waarin hij tegen de grond gaat. Het tweede breakpunt is het goeie voor Cilic. Goffin lijkt nu helemaal een vogel voor de kat. Ook emotioneel toont hij nauwelijks veerkracht.

Cilic, boordevol vertrouwen, stoomt alvast door: 4-2. Goffin spartelt toch nog tegen, ondanks dat hij duidelijk niet op volle kracht kan serveren - heeft hij opnieuw last van de schouder? 4-3. Deze Cilic lijkt echter vastberaden Goffin niet eens een set te gunnen (5-3). Goffin klampt aan, maar Cilic serveert nu voor de set en de match: 5-4. Ondanks dat 'le Goff' 0-30 voorkomt, is er geen houden aan Cilic, die nu wel uitpakt met enkele goeie services. Al twijfelt hij nog bij de eerste twee matchpunten. Het derde is het goeie. Over en uit voor Goffin.

Cilic speelt in zijn kwartfinale tegen Kei Nishikori. De 28-jarige Japanner schaarde zich eerder vandaag bij de laatste acht door de Duitser Philipp Kolhlschreiber (ATP 34) in 2 uur en 16 minuten met 6-3, 6-2 en 7-5 te verslaan. Cilic-Nishikori is een heruitgave van de finale van de US Open in 2014.