De scalp van Federer had hij al en ook Djokovic bracht hij vannacht aan het wankelen, tot Australiër een wel héél erg ongelukkige beslissing neemt Hans Op de Beeck

06 september 2018

10u02 0 US Open 29 is John Millman en nooit stond hij hoger dan een 52ste plek op de ATP-ranking, maar maandagnacht zorgde hij in de achtste finales voor dé verrassing van de US Open. Exit Roger Federer. Ook in zijn kwartfinale tegen Djokovic zat een stunt erin, tot hij een beslissing nam die de Australiër zich nog lang zal beklagen.

Unprecedented SCENES! "I'm fine to have a little rest" - @DjokerNole. WATCH @johnhmillman LIVE on @SBS / STREAM: https://t.co/g69nEF0am2 #SBSTennis pic.twitter.com/jDlRIYkalP SBS Sport(@ SBSSport) link

6-3, 6-4 en 6-4. Wie de score ziet, zou niet vermoeden dat Novak Djokovic wel degelijk een erg taaie brok had aan John Millman en dat het een bijna drie uur lange rollercoaster was. Zeker in set twee lag het momentum bij de Australiër. Tot de hitte in combinatie met de luchtvochtigheid het gewezen nummer één van de wereld even een handje toestak. Millman vroeg en kreeg van de umpire bij 2-2 een break om van kledij te wisselen. Die waren zo nat, dat het zijn tennis hinderde. Daarbij toonde hij echter wel heel veel respect voor 'Nole': "Sorry Novak, ik kan niet anders", zei Millman. "Ik wil het echt niet, maar er zit niets anders op." Djokovic leek het aanvankelijk nauwelijks te kunnen geloven en nam het cadeau in dank aan: "Man, doe maar." Het was zelfs even genieten voor de Serviër, getuige zijn gelukzalige glimlach tijdens de break. Hij trok zijn shirt uit en stuurde een ballenjongen richting vrouwlief in de tribunes, om enkele tabletten mee te brengen. Om de een of andere reden waren die niet tot in zijn tas geraakt.

Novak Djokovic advances to the US Open semis! 😎 pic.twitter.com/1luMGYmxVc ESPN(@ espn) link

Achteraf stelde de dertienvoudige grandslamwinnaar dat hij op dat moment er fysiek even helemaal doorzat. "Ik vond de tien minuten rust die hij me gunde prima. Die pauze had ik echt nodig want ik had het bijzonder lastig. Ik moet John alvast feliciteren voor zijn wedstrijd - hij maakte er een zwaar gevecht van. Wat een krijger en wat een toernooi beleeft hij, met zijn eerste kwartfinale. Hij verdient hier applaus van iedereen."

Djokovic feeling the heat and humidity too pic.twitter.com/iXckpiEcfI Optimist☀️(@ VolleyMePlease) link

De organisatie van de US Open maakte na de wedstrijd duidelijk waarom ze Millman toelieten van kledij te gaan wisselen, zelfs zonder kantwissel. "Het zweet dat de spelers achterlieten op de court zorgde voor gevaarlijke omstandigheden. Onder de regels van 'Equipment Out of Adjustment' (ongeschikt geworden kledij zeg maar, nvdr) en omdat Djokovic zijn toestemming gaf, mocht Millman de kleedkamer in." Een punt dat is opgenomen in het reglement van de ITF. Gewezen speler Brad Gilbert, nu analist bij ESPN, vond het erg straf. "Het lijkt wel of er vijvers water uit de schoenen van Millman kwamen. Zoiets heb ik nog nooit gezien."

Nole's invented a new shot. 😎 RT @doublefault28: Djokovic (🎥Eurosport) pic.twitter.com/03xeO7gfeH Adrin 🎾(@ Chalk_Flew_Up) link

Djokovic richtte zich na zijn plaatsing voor de halve finale, waarin hij het opneemt tegen Nishikori (de Japanner klopte Goffin-killer Cilic), tot de organisatoren van het grandslamtoernooi. Zij moeten zich volgens Djokovic buigen over het gebrek aan zuurstof op de courts. "Ik heb nog nooit zoveel gezweet als hier, het is echt ongelooflijk. Ik moet zeker tien T-shirts meenemen per match. En na twee spelletjes ben ik doornat van het zweet. Zowel overdag als 's nachts is er geen zuurstof beneden op het court. Het voelt alsof je in een sauna bent. Ik denk dat de organisatie zich moet bezighouden met deze kwestie."

An OUTRAGEOUS rally between @johnhmillman & @DjokerNole! WATCH LIVE on @SBS / LIVE STREAM @SBSOnDemand / @SBSSport https://t.co/g69nEF0am2 #SBSTennis pic.twitter.com/lsFkkGeH7D SBS Sport(@ SBSSport) link

Eerder lieten Roger Federer en John Isner al optekenen dat de dakstructuur die twee jaar geleden werd toegevoegd aan het Arthur Ashe Stadium de wedstrijdomstandigheden lastiger heeft gemaakt. "Natuurlijk is het fantastisch dat de regen de wedstrijden niet onderbreekt. Maar met al die opgaves in de eerste ronde van spelers die het moeilijk hadden om te ademen, in het bijzonder in Arthur Ashe waar de lucht niet circuleert, denk ik dat hierover moet nagedacht worden."

Tu mènes tout le point, tu fais une balle courte et voila!!#usopen #atpextra #Djokovic pic.twitter.com/5lVYnEtXB9 Tennis Fever(@ fever_tennis) link