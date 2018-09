David Goffin zakt naar elfde plaats op ATP-ranking, Elise Mertens behoudt stek Redactie

10 september 2018

09u54

David Goffin moet na de US Open een plaatsje inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar verliest zijn plek in de top tien.

Goffin haalde net als vorig jaar de vierde ronde (achtste finales) in New York. Hij wisselt van positie met de Amerikaan John Isner, die de kwartfinales bereikte en daarmee twee rondes beter deed dan in 2017.

Novak Djokovic mocht zondag voor de derde keer in zijn carrière de trofee in de lucht steken in Flushing Meadows. Op de ranking wipt de Serviër van zes naar drie. Met 6.445 punten moet hij alleen Rafael Nadal (8.760 ptn) en Roger Federer (6.900 ptn) voor zich dulden.

Verliezend finalist Juan Martin del Potro (vierde) en Alexander Zverev (vijfde) worden voorbijgestoken door Djokovic.

Iets lager op de ranking maakt Kei Nishikori een mooie sprong. De Japanner ontbrak vorig jaar door een blessure in New York en haalde er deze editie de laatste vier. Hij stijgt zeven plaatsen naar nummer 12.

Verder doet ook John Millman een uitstekende zaak. De Australiër, die in de achtste finales Federer verraste en dan op Djokovic botste, stijgt van 55 naar 37.

Goffin blijft voorlopig de enige Belg in de top honderd. Ruben Bemelmans, die als 'lucky loser' in de eerste ronde van de US Open werd uitgeschakeld, klimt wel negentien plaatsen en staat 109e. Kimmer Coppejans stijgt door zijn overwinning op het Challengertoernooi in Sevilla 80 plaatsen en belandt op nummer 211.

Elise Mertens blijft vijftiende, Osaka komt top tien binnen

Elise Mertens ziet haar goede prestatie op de US Open niet vertaald in winst op de wereldranglijst. De Limburgse haalde in New York voor het eerst de achtste finales (na verlies in de eerste ronde in 2016 en 2017), maar blijft hangen op de vijftiende plaats op de nieuwe WTA-ranking.

Alison Van Uytvanck behoudt de 39ste positie, Kirsten Flipkens is 56ste (+1) en Yanina Wickmayer 97ste (-3). Van dit trio haalde alleen Flipkens de tweede ronde op de US Open.

Naomi Osaka verraste zaterdag met winst in de finale tegen Serena Williams. De 20-jarige Japanse stijgt in het klassement twaalf plaatsen en komt als nummer 7 voor het eerst de top tien binnen. Williams, die net als op Wimbledon naast een 24ste (record)grandslam greep, gaat tien banken vooruit en staat als zestiende een plaats achter Elise Mertens.

Simona Halep verloor in New York voor het tweede jaar op rij in de openingsronde maar op de WTA-ranking blijft de Roemeense de eerste plaats bezetten voor Caroline Wozniacki. De top vijf wordt vervolledigd door Angelique Kerber (3de, +1), Caroline Garcia (4de, +2) en Petra Kvitova.

Sloane Stephens zakt van drie naar negen. De Amerikaanse ging er op de US Open als titelverdedigster uit in de kwartfinales. Een ronde eerder wipte ze Mertens uit het toernooi.