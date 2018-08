David Goffin voorbij Robin Haase in tweede ronde: “Op dit elan verdergaan” TLB Filip Dewulf

30 augustus 2018

23u45 1 US Open David Goffin (ATP 10) heeft donderdag in de tweede ronde van de US Open de Nederlander Robin Haase (ATP 49) verslagen in 4 sets. Het werd 6-2, 6-7 (1-7), 6-3 en 6-2 in 2 uur en 57 minuten.

Het was het zevende duel tussen Goffin en de Nederlander, die nog maar één keer heeft kunnen winnen. In de derde ronde speelt Goffin tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 58).

“Het was een geweldige match”, zei David Goffin na zijn zege op Robin Haase. “In het verleden heb ik vaak zware wedstrijden tegen hem gespeeld maar ik vond bijna altijd een oplossing. Vandaag ook. Er waren zware momenten in deze match, vooral in de tweede set toen hij een heel goede tiebreak speelde, maar toch vond ik een manier om te winnen. Dat is dus heel positief.”

Het was een tikkeltje minder warm vandaag in New York, iets waar Goffin niet rouwig om was. “Ik bewoog tien keer beter dan twee dagen geleden omdat het iets koeler was. Nee, ik speelde een heel solide wedstrijd. Goed wanneer het moest en de laatste twee sets waren 6-3 en 6-2, dus daar kan ik alleen maar blij mee zijn.”

Opsteker

Deze derde ronde is al een opstekertje voor de Luikenaar die een moeilijke periode kende rond Wimbledon. “Ik had zo mijn ups-and-downs dit jaar”, gaf hij toe. “Maar sinds Cincinnati, waar ik een mooi resultaat haalde (halve finale) zit ik in een goede fase. Ik hoop die hier dan ook nog even te verlengen en nog enkele matchen te spelen. Dit is het laatste grandslamtornooi van het jaar en het zou fijn zijn om die te eindigen met een goed resultaat. Ik voel me alleszins in orde. Vandaag was het een stevige test, de schouder voelt goed aan en dus moet ik op dit elan verdergaan.”

Bommen

Daar zal moeten om voorbij Jan-Lennard Struff te geraken op zaterdag. “Ik heb altijd goed gespeeld tegen hem (Goffin won hun twee enige matchen, red) maar hij is wel veel verbeterd de laatste twee seizoenen. Hij tennist agressiever, komt meer naar het net en serveert sterk. Bovendien kan hij bommen slaan met zijn forehand. Geen makkelijke tegenstander dus, zeker niet op hardcourt. Hij heeft bovendien niets te verliezen tegen mij. Hij heeft hier al twee rondes overleefd en zal dus met vertrouwen op de baan komen. Ik verwacht me aan een zware partij maar ik heb wel de sleutel om hem pijn te doen.”