David Goffin voelt zich nog geen honderd procent

27 augustus 2018

14u57

David Goffin (ATP 10) speelt in de eerste ronde van de US Open tegen de Italiaanse qualifier Federico Gaio (ATP 242). In principe is dat een hapklare brok voor de Luikenaar, maar hij is op zijn hoede. Tien dagen geleden blesseerde Goffin zich op het toernooi van Cincinnati aan de rechterschouder. Hij gaf toen op in de halve finale tegen Roger Federer en gaf aansluitend forfait voor het toernooi Winston-Salem.

"Ik ben nog geen honderd procent. We zullen dinsdag zien. Ik heb elke dag verzorging gekregen maar heb intussen wel geprobeerd dagelijks een balletje te slaan", zegt Goffin, die in Cincinnati vijf matchen in vijf dagen moest spelen en zo last kreeg van overbelasting. Vooral bij het opslaan speelt de blessure hem parten.

Over zijn komende tegenstander Federico Gaio weet Goffin niet veel. Jaren geleden kruisten hun wegen wel eens in Futurestoernooien, ze zijn ongeveer even oud (27 en 26), maar op de ATP Tour stonden ze nog niet tegenover elkaar. "Hij lijkt stevig, heeft een eenhandige backhand en een prima return op de service. Maar ik kijk vooral naar mezelf."

Goffin haalde vorig jaar de vierde ronde in New York en heeft dus flink wat punten te verdedigen.