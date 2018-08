David Goffin start US Open tegen kwalificatiespeler, Elise Mertens in eerste ronde tegen Japanse TLB

23 augustus 2018

22u55

Bron: Belga 0 US Open Vanmiddag vond in New York de loting van de eindtabel van de US Open plaats. Tiende reekshoofd David Goffin (ATP-10) kent zijn tegenstander nog niet, die komt uit de kwalificaties. Ook Elise Mertens (WTA-15), het vijftiende reekshoofd, krijgt met de Japanse Kurumi Nara (WTA-98) geen al te moeilijke tegenstander.

Alison Van Uytvanck (WTA-38) treft de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA-35). Kirsten Flipkens (WTA-48) vat haar toernooi aan tegen de Amerikaanse CoCo Vandeweghe (WTA-23), 24e reekshoofd en vorig jaar halvefinaliste. Ook Yanina Wickmayer (WTA-95), halvefinaliste in 2009, staat voor een loodzware opdracht. Zij moet het in de eerste ronde opnemen tegen het vijfde reekshoofd, de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-5).

Zesvoudig toernooiwinnares Serena Williams (WTA-26) kan al in de derde ronde haar zus Venus Williams (WTA-16) treffen, in de achtste finales volgt dan mogelijk een duel tegen de Roemeense nummer een van de wereld Simona Halep.

Bij de mannen is het uitkijken naar een clash in de eerste ronde tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-8), het achtste reekshoofd, en de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-101). Die laatste won het toernooi in 2016, maar is na een zware knieblessure nog niet naar de top teruggekeerd. Novak Djokovic (ATP-6) zou in de kwartfinales tegen de Zwitser Roger Federer (ATP-2) kunnen uitkomen. Een andere mogelijke kraker in de kwartfinales is een heruitgave van de finale van 2017 tussen nummer een van de wereld en titelverdediger Rafael Nadal en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-5). Nadal mag zich dan in de eerste ronde wel niet laten verrassen door zijn landgenoot David Ferrer (ATP-79), voormalig nummer drie van de wereld.

Het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen start maandag 27 augustus en eindigt op zondag 9 september.