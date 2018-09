David Goffin door naar achtste finales: “Weet niet goed wat er gebeurd is” Filip Dewulf

02 september 2018

04u54 0 US Open Anderhalf uur domineerde David Goffin (ATP 10) zijn Duitse tegenstander Jan-Lennard Struff (ATP 58) met quasi perfect tennis. Net toen hij de match leek te gaan afmaken kwam er echter zand in de machine en moest hij nog alle zeilen bijzetten om een terugkeer van de krachtpatser te verijdelen. Met 6-4, 6-1, 7-6 trekt Goffin desalniettemin met vertrouwen naar de tweede week van de U.S.Open en een achtste finale tegen Marin Cilic (ATP 7) of Alex Di Minaur (ATP 45).

Baan zeventien in een uithoek van het Billy Jean King National Tennis Center liep nog lekker vol voor deze derde ronde tussen David Goffin en de 1m96 grote Jan-Lennard Struff. Daaronder ook wel wat Belgische supporters en die zagen hun landgenoot prima van start gaan. Met snelle breaks in de eerste twee sets zette Goffin de toon waarbij het tentoongespreide tennis het beste was dat we deze week al gezien hadden van de Luikenaar. De return en de opslag stonden op punt, het benenspel was tiptop en de snelle handen volgende het straffe ritme. Goffin ging naar een 6-4, 6-1, 4-0-voorsprong en met een geniale backhandpassing kreeg hij zelfs een breakpoint om Struff helemaal uit te tellen.

De 28-jarige blonde reus ging in die verloren positie evenwel voor alles of niets en ineens begon de partij te kantelen. Goffin speelde twee matige servicegames en zag zich opeens bij 5-6 met de rug tegen de muur staan. Als een topper reageerde hij echter sereen door de service van Struff af te pakken, waarna hij het professioneel afmaakte in de tiebreak. Oef. Zo’n sterk prestatie verdiende een zege in drie sets.

“Ik weet niet goed wat er gebeurd is”, glimlachte Goffin achteraf. “Tot 4-0 in de derde set speelde ik fantastisch tennis. Maar om de een of andere reden verloor ik mijn concentratie en produceerde ik twee slechte servicegames waardoor hij er plots in begon te geloven. Gelukkig kon ik net op het juiste moment terug toeslaan en die tiebreak forceren. Ik ben niettemin content met mijn prestatie.”

Hierdoor evenaart hij het resultaat van vorig jaar toen hij ook de vierde ronde van de U.S.Open bereikte. Nu lijkt hij echter meer vertrouwen uit te stralen dan vorig seizoen toen hij sukkelde met een knieblessure. “Meer vertrouwen in een goede afloop van die vierde ronde? Dat weet ik niet”, lachte Goffin. “Ik ben vooral blij dat ik terug in de tweede week sta en voel me goed, ja.”

In de achtste finale is een zesde duel met Marin Cilic mogelijk, de Luikenaar leidt met 3-2. “We zullen zien, ik geloof dat hij nog moet op de baan komen”, zei Goffin rond 22h plaatselijke tijd. “Marin en ik hebben totaal verschillende spelstijlen: hij serveert goed en ik beweeg goed. Ik probeer altijd hard om hem veel te doen bewegen. Maar ik ga nu eerst van deze overwinning genieten en ga dan morgen mijn lichaam voorbereiden op de wedstrijd van maandag.”