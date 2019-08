David Goffin begint als outsider aan de US Open: "Klaar om iets moois te doen” Filip Dewulf

24 augustus 2019

09u55 0 US Open Met een finale in Cincinnati zette David Goffin (ATP 15) net op tijd weer een sterretje achter zijn naam als speler om naar uit te kijken in New York. Maandag begint hij aan de US Open tegen de jonge Fransman Corentin Moutet (ATP 83).

“Ik heb er inderdaad een klik gevoeld. Het is nooit eenvoudig om die hardcourttoernooien aan te vatten na Wimbledon. Zeker omdat je in Washington meteen met 90 procent luchtvochtigheid geconfronteerd wordt, plus de hitte en de ballen die overal heen vliegen. Je moet het allemaal gewoon worden. Bovendien zijn het allemaal sterk bezette toernooien waar je geen tijd krijgt om jezelf in vorm te spelen. Die eerste twee zeges in Cincinnati hebben me dan ook goed gedaan en daarna was ik vertrokken.”

Na een finale op een ATP 1.000-toernooi komt je naam wel quasi automatisch op een lijst met outsiders voor de titel op de US Open.

“Jullie mogen zeggen wat jullie willen. (lacht) We zullen zien waar ik zal stranden. Ik speel op dit ogenblik goed, mijn beste tennis zonder twijfel. En ik voel me fysiek en mentaal sterk. Ik ben dus klaar om iets moois te doen. Of dat zal lukken, moeten we afwachten.”

Zo’n finale op een toptoernooi net voor een grandslamafspraak is sowieso leuk meegenomen, niet?

“Het geeft me alleszins heel veel vertrouwen. Bovendien had ik nog enkele dagen om te rusten en trainen. Ideaal om aan een grandslamtoernooi te beginnen.”

Vorig jaar kwam je naar hier met een halve finale van Cincinnati in de bagage, maar ook met zorgen omtrent je elleboog. Dit jaar zijn de vooruitzichten nog beter en lijk je ook nog als tennisser geëvolueerd. Je spel lijkt meer gewapend.

“Ik probeer er alleszins alles aan te doen om zo efficiënt mogelijk te zijn. Een sterkere speler te worden door in alle domeinen nog te verbeteren, met alle wapens die ik kan hebben. Met Thomas (Johansson, red.) proberen we wat extra dingen te brengen en dat werkt op dit moment wonderwel. Ik denk wel dat ik een betere speler ben dan vorig jaar. Ook al omdat ik uit een moeilijke fase (begin dit seizoen, red.) kom en deze periode veel deugd doet voor mijn spirit.”

Dat wou ik vragen: kan je hier nu meer van genieten na de twijfels begin dit jaar?

“Absoluut. Om nu te zien dat ik vijftiende in de ranking sta en elfde in de race naar de Masters, dat doet me veel plezier. Zeker als je weet hoe ik begin dit seizoen gestart ben met mijn elleboogproblemen en niet al te veel vertrouwen.”

Na de US Open heb je bovendien geen enkel ATP-punt meer te verdedigen. Dat is toch een fantastische situatie om in te zitten?

“Ja, ik zit in een fijne positie. Maar of je nu punten moet verdedigen of niet, je moet toch altijd matchen winnen, hè. We gaan gewoon voortdoen op dezelfde manier.”

Kan die eventuele deelname aan de Masters op het einde van het jaar je programma doen wijzigen?

“Bwah, het zit sowieso goed vol met de Aziatische tournee en de toernooien van Antwerpen en Paris-Bercy. Het is moeilijk om minder te spelen en moeilijk om meer te doen ook. (lacht) We zullen zien of ik hier goed speel en nog altijd in de race voor de Masters meedoe. Vanzelfsprekend gaan we dat proberen. Het zou ongelooflijk zijn mocht dat lukken.”

Kans op deelname aan de Masters, finale van de Davis Cup ook nog op het programma, jij die je beste tennis benadert. Dit voelt aan als 2017...

(lacht) “Ik zit nog niet in de Masters! Als ik erbij ben, dan kunnen we misschien de vergelijking eens maken. Maar nu is het nog te ver.”

In de eerste ronde hier ontmoet je Corentin Moutet. Een getalenteerde knaap en dus een wedstrijd niet zonder gevaar.

“Kan een valstrik worden. Hij is een jonge Fransman met veel talent die zich goed ontwikkelt. Ik zal een serieuze match moeten spelen. Moutet is linkshandig en in Cincinnati heb ik er nogal wat (Pella, Mannarino, red.) ontmoet. Normaal lukt dat wel met mijn spel. Maar ik ga echt wel goed tennis moeten brengen.”

Je coach vertelde me dat jullie trachten niet naar de toernooitabel te kijken om zo niet te ver vooruit te lopen.

“Ik heb altijd zo gefunctioneerd. Ik weet wel ongeveer wie in mijn sectie zit, maar niet wie tegen wie uitkomt. In de voorbereiding van een match kruipt al zoveel tijd en energie dat het beter is van niet te ver vooruit te kijken.”

Je beseft toch wel dat de verwachtingen opnieuw veranderd zijn?

“Natuurlijk! Met mijn ranking en de laatste resultaten gaan we er niet van uit dat ik in de eerste ronde verlies. Daar ben ik me van bewust en mijn ambities reiken ook veel hoger dan dat. Maar het is niet daarom dat ik verder moet kijken.”