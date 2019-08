Darcis verliest set één en twee van eersterondepartij US Open nipt tegen nummer 29 van de wereld Redactie

26 augustus 2019

17u55 0 US Open Steve Darcis speelt momenteel zijn eersterondepartij op de US Open tegen Dusan Lajovic. Een blik op de ATP-ranking zegt voldoende: onze landgenoot is 186ste, zijn Servische opponent van vandaag bekleedt de 27ste plaats. Kan de ‘Shark’ meteen stunten? Hieronder kunt u de ontwikkelingen per set volgen!

De partij kon werkelijk niet slechter beginnen voor de 34-jarige Darcis. Lajovic (29) ging meteen door zijn opslag en bevestigde die break ook, nog zonder dat Darcis één punt had gemaakt. Maar Darcis is een vechter: hij schoot nadien wél wakker door op zijn beurt door de service van zijn tegenstander te gaan en hij behield vervolgens ook zijn eigen opslagspel. Nadien ging het on serve naar 5-4 voor Lajovic, waarna de Serviër in het tiende spelletje leek te gaan toeslaan. Darcis redde toen nog drie setballen, maar het bleek slechts uitstel: 7-5 voor Lajovic na 45 minuten tennis.

Ook in de tweede set een verdienstelijke Darcis. Maar ook nu weer moest hij zijn meerdere erkennen in Lajovic, die voldoende had aan één vroege servicebreak om het pleit naar zich toe te trekken: 3-6.

