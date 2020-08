Clijsters kijkt uit naar US Open: “Zo goed als pijnvrij getraind, het is speciaal om hier terug te zijn als speelster” FDW

30 augustus 2020

10u10

Bron: AP 14 US Open Kim Clijsters begint dinsdag aan de US Open met een eerste ronde tegen Ekaterina Alexandrova (WTA 27). Na een laatste medische check-up verleden woensdag en wat opslagtraining de laatste dagen zette ze voor zichzelf het licht op groen. “Ik heb bijna volledig pijnvrij getraind. Ik ben er klaar voor, het mag beginnen”, zei Clijsters.



Oef, Kim Clijsters heeft het gehaald. Nadat ze eind juli een buikspierblessure opliep in het World Team Tennis werd het voor de 37-jarige mama een race tegen de klok om speelklaar te geraken. “Omdat het donderdag loting was heb ik woensdag nog een echo laten nemen. Als ik me dan terugtrok, kon de U.S.T.A. mijn wildcard nog aan iemand anders geven”, zei Clijsters.

“Het voelde oké. Ik ben rustig begonnen. Ik heb ondertussen natuurlijk heel wat oefeningen gedaan in de fitness en dat was allemaal zo goed als pijnvrij. Allemaal goede tekens dus. Serveren zorgt natuurlijk nog voor dat tikkeltje extra belasting op die buikspier. Maar het voelt het oké, dat zorgde voor heel wat opluchting.”

Het is van 26 juli geleden dat de Limburgse ex-nummer een nog eens competitief tegen een balletje sloeg. Een perfecte voorbereiding was het dus niet. “Maar in het World Team Tennis heb ik echt het niveau gehaald waar ik naar streef”, wist Clijsters. “Ik heb daar echt goed tennis gespeeld en hopelijk kan ik dat hier een beetje doortrekken.”

Het zal nodig zijn om Ekaterina Alexandrova in de eerste ronde opzij te zetten. “Ik ken dat meisje niet maar heb ondertussen wel al enkele video’s van haar bekeken. Het is in elk geval een plezier om hier weer te zijn. Ik kwam altijd graag terug, of het nu als legend was of als commentator. Nu is het speciaal om hier weer rond te lopen als speelster. Het wordt ook uitkijken hoe sommige spelers zich zullen gedragen zonder publiek.”

Een grootse prestatie op de plek waar ze bij haar eerste comeback meteen succes kende is misschien iets te veel gevraagd? “Dat zou geweldig zijn”, glimlachte Clijsters. “Maar ik focus enkel op trachten goed tennis te spelen. Daar start het mee voor mij. Ik heb zoveel fun gehad in WTT en heb echt genoten van daar terug op een hoog niveau te acteren. Dat heeft voor mij veel betekent. Die buikspierblessure was minder maar ik ben er met een goed gevoel vertrokken. Ik moet wat geduld hebben. Ik sta de bal echt goed te raken op training en lees het tennis van mijn tegenstandsters beter. Ik ben er klaar voor, het heeft lang genoeg geduurd!”

