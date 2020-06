Clijsters heeft zin in US Open en speelt volgende maand al toernooi in VS FDW

17 juni 2020

06u38 0 US Open De Amerikaanse tennisbond USTA kreeg gisteren officieel groen licht van gouverneur Cuomo om vanaf 31 augustus de US Open te houden in New York. Kim Clijsters lijkt het idee om mee te doen genegen, Simona Halep stuurt haar kat.

De Amerikaanse tennisfederatie was gisteren maar wat blij dat het de toestemming kreeg van de staat New York en gouverneur Cuomo om eind augustus - en met het toernooi van Cincinnati in de aanloop op dezelfde locatie - de US Open te organiseren. Ondanks de heersende coronapandemie, de mogelijke reisrestricties en rigoureuze maatregelen ter plaatse was het laten doorgaan van Flushing Meadows van levensgroot belang. De USTA heeft zonder ticketverkoop al minstens 60 procent minder inkomsten. Ze moest door de crisis vorige week nog 130 mensen ontslaan. De 65 miljoen euro aan tv-gelden via ESPN komen dan ook als geroepen.

Nu is wel de vraag of alle spelers kunnen en willen afreizen naar het zwaar getroffen Amerika, wetende dat iedereen vlak daarna naar Europa moet verkassen voor een korte periode van graveltoernooien en Roland Garros. Toppers als Novak Djokovic, Ash Barty en Rafael Nadal uitten al hun ongerustheid en gisteren stelde voormalig nummer één Simona Halep in de Roemeense pers dat ze haar kat stuurt naar New York en in Europa blijft tot het einde van het seizoen.

Toernooitje op 12 juli

Kim Clijsters was er dan weer als de kippen bij om een aankondiging over de US Open te retweeten. Zij leek er zin in te hebben. Een beetje voorbarig misschien, omdat er eerst toch nog eens goed naar de maatregelen gekeken moet worden - slechts één begeleider, het TWA-hotel op de luchthaven JFK als uitvalsbasis gedurende drie weken, en veelvuldig testen. Bovendien heeft Clijsters nog steeds geen ranking en heeft ze dus een wildcard nodig om aan te treden. Dat is iets waar de organisatoren vanzelfsprekend nu nog niet over nagedacht hebben. Maar het lijkt tegelijkertijd een formaliteit, gezien de populariteit van Clijsters in Amerika en het feit dat het in september net tien jaar geleden zal zijn dat ze op de US Open haar derde grandslamtitel won. Vandaag komt de USTA alvast met de officiële aankondiging en meer details.

Clijsters zal overigens volgende maand al in de VS spelen. Op 12 juli start in The Greenbrier in White Sulpher Springs (West Virginia) ‘World Team Tennis’, een Amerikaanse competitie over drie weken voor gemengde teams waarbij een beetje publiek toegelaten zal worden. Clijsters speelt voor de New York Empire en heeft als teamgenoten Jack Sock, Sabine Lisicki, Neal Skupski, Mardy Fish en Kveta Peschke.

See you next month! #letsgo 💪 https://t.co/TLtUgjpTJR Kim Clijsters(@ Clijsterskim) link

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. Andrew Cuomo(@ NYGovCuomo) link