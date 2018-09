Clijsters achterna, kanonskogels van 200 km/u en sarcasme bij de vleet: wie is Osaka, het talent dat idool Serena van zevende US Open-titel hield? GVS

09 september 2018

12u15 4 US Open Naomi Osaka pakte in een bewogen finale van de US Open de scalp van niemand minder dan Serena Williams. Ondanks haar recente zwangerschap hoefde het niet te verbazen dat de Amerikaanse ervaren rot in de finale van de US Open stond, maar ze werd wel geklopt door de Japanse sensatie van 22. Maar wie is die Naomi Osaka nu precies? Een kennismaking.

Neen, veel tegenstand had Naomi Osaka niet voor de finale. Amper 442 minuten stond de 20-jarige Japanse op de baan om de eindstrijd in New York te bereiken. Op de koop toe was de Wit-Russische Sabalenka de enige die een set van haar wist af te snoepen. Een knap kunststukje, niet voor niets is Osaka negentiende op de WTA-ranking. Tóch laat de naam niet echt een belletje rinkelen bij het grote publiek.

Osaka is een Japanse die... Japans heeft moeten leren. Haar moeder is geboren in het Aziatische land, maar haar vader is een Haïtiaan. Naomi zelf is ter wereld gekomen in Japan, maar verhuisde zeer snel naar het Amerikaanse New York en Fort Lauderdale in de staat Florida. Het gevolg: Osaka heeft de dubbele nationaliteit, maar koos voor Japan. De taal sprak ze tot voor kort echter niet, maar ze ging aan het studeren om de Japanse journalisten toch te woord te staan.

"Ik begreep Japans maar kon het amper spreken", vertelde de US Open-winnares eerder in een interview bij USA TODAY. "Wanneer ik naar Japan ga, kijken de mensen mij ook altijd verbaasd aan. Ze verwachten geen gekleurde meid bij de naam 'Osaka'. Maar ik heb er nooit aan gedacht om voor Amerika te tennissen. Het is een grotere uitdaging om het te maken als je van Japan afkomstig bent." Ook haar twee jaar oudere zus Mari speelt trouwens professioneel tennis. Zij staat 365ste op de wereldranglijst en is vaak de dubbelpartner van Naomi. Niet toevallig, hun vader spoorde hun van kleins af aan om te tennissen. Met video's die hij urenlang liet spelen waren de hobby's van beide meisjes snel bepaald.

Eerste successen

In 2016 toonde Osaka de eerste vlagen van talent. Ze plaatste zich voor het eerst op de hoofdtabellen van zowel de Australian Open als Roland Garros. Tot ieders verbazing bereikte de tiener de derde ronde van beide Grand Slams. Op het WTA-toernooi van Tokio pakte ze enkele weken later voor het eerst de scalp van enkele toppers. Ze stuurde onder meer Cibulkova en Svitolina huiswaarts, maar moest met de eindmeet in zicht de duimen leggen voor Caroline Wozniacki. Tokio was trouwens niet haar eerste finale op het allerhoogste niveau. In het Thaise Hua Hin moest ze een jaar eerder na drie sets de eindzege aan Sjvedova laten.

Toeval of niet, ook Serena Williams had de optocht van het talent in de smiezen. Twee jaar geleden liet de Amerikaanse volgende woorden optekenen. "Ik heb haar al zien spelen. Ze is heel jong en zeer agressief. Eigenlijk is ze heel sterk en een gevaarlijke klant voor de toekomst." Geen woord gelogen, dus.

Clijsters achterna

Na een klein dipje veroverde Osaka exact een halfjaar geleden haar eerste WTA-trofee. Sharapova, Radwanska, Pliskova, nummer één Halep én Kasatkina: alleen gingen ze voor de bijl alvorens ze de beker van Indian Wells in de lucht stak. Het was van 2005 geleden dat iemand afkomstig uit de kwalificaties de eindzege pakte. Toen slaagde Kim Clijsters erin te triomferen in de Californische woestijn.

Niet enkel haar eindzege, ook de speech achteraf zinderde na. Verlegen en overdonderd stond ze prompt voor enkele tienduizenden mensen te praten. Zonder het te beseffen pakte ze het hele publiek in. "Dit is waarschijnlijk de slechte speech ooit gegeven", kon ze er zelf wel om lachen.

"This is probably going to be the worst acceptance speech of all time" - @BNPPARIBASOPEN champion @Naomi_Osaka_



We beg to differ! #BNPPO18 pic.twitter.com/4XpckdmLtq WTA(@ WTA) link

Een week later kegelde ze... jawel, Serena Williams uit het toernooi van Miami. Tot voor deze finale het enige duel tussen beide dames. Het moet wel gezegd dat de Amerikaanse pas terug was van haar zwangerschapsverlof.

200km/h

De grootste kracht van Osaka? Ongetwijfeld haar kanonskogels. Ondanks haar jeugdige leeftijd vuurt ze bijwijlen opslagen van liefst 200 km/u af. Ook met haar vernietigende forehand laat ze snelheden van 160 km/u optekenen. Amper een tiental dames kregen dat ooit voor mekaar. Wetende dat de kracht enkel toeneemt naarmate de tennissers ouder worden, zullen die stevige uithalen alleen maar een groter wapen worden. Coach Sascha Bajin: "Het doel is om haar kracht nog efficiënter te maken. Ze moet leren hoe die power correct te gebruiken. Lukt dat, hebben we de volgende tenniskampioene gevonden."

Idool Serena

Naomi Osaka had na het bereiken van de finale in New York meteen een boodschap voor haar volgende tegenstreefster. "Serena, ik hou van je. Het voelt onwerkelijk dat ik mijn eerst finale in een Grand Slam mag spelen tegen de speelster die ik als kind adoreerde. Wanneer ik het niet gemakkelijk heb in een wedstrijd, denk ik vaak: wat zou Serena doen?"

Grapjas

Het nummer 19 van de wereld verwent ook naast het court haar fans. Op sociale media is de goedlachse Osaka immers altijd in voor een grapje. Zelfspot, sarcasme of op een verfrissende manier haar sponsors aanhalen: alles passeert de revue. Naomi Osaka, u hebt er het laatste woord nog niet over gehoord.

#whatthefluffchallenge I’m not sure what reaction I was expecting but this wasn’t it 😩🙄😂 pic.twitter.com/ryooRCsY8Y NaomiOsaka大坂なおみ(@ Naomi_Osaka_) link