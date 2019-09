Berrettini na slijtageslag tegen Monfils naar halve finale tegen Nadal LPB

05 september 2019

07u27

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 25) heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. Berrettini haalde het in het Arthur Ashe Stadium na 3u56' met 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (7/5) van de Fransman Gael Monfils (ATP 13). Hij speelt om een plaats in de finale tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2), die in drie sets de maat nam van de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 21): 6-4, 7-5, 6-2. Nadal staat voor de achtste keer in de halve finale in New York. Voor de 23-jarige Berrettini is het de eerste keer dat hij zo ver geraakt op een grandslamtoernooi. Een achtste finale op Wimbledon begin juli was zijn beste resultaat tot nog toe. Vorig jaar nam Berrettini voor het eerst deel aan de US Open. Hij sneuvelde toen in de eerste ronde.

In de tweede halve finale neemt de Rus Daniil Medvedev (ATP 5) het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 78).