Benoît Paire test volgens l'Equipe positief op coronavirus YP

30 augustus 2020

16u40

Bron: Belga 0 US Open De Franse tennisser Benoît Paire heeft volgens sportkrant l’Equipe een positieve coronatest afgelegd. Hij zou daardoor niet kunnen deelnemen aan de US Open, die maandag begint.

L’Equipe meldt het nieuws zondag op zijn website. Volgens de krant verblijft de nummer 22 van de wereld in isolatie in zijn hotel. Hij zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Pool Kamil Majchrzak maar zal dus worden vervangen. De organisatoren van de US Open bevestigden intussen dat er een positieve test is, maar maken de identiteit van de persoon in kwestie niet bekend. De speler moet nu minstens tien dagen in quarantaine en daarnaast wordt ook de contactopsporing gestart.

De 31-jarige Paire gaf onlangs nog op in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati tegen Borna Coric. Hij sukkelde toen met de maag. De Fransman kwam op 18 augustus toe in New York en testte sindsdien twee keer negatief, aldus l’Equipe.