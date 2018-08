Bemelmans sneuvelt na vijfsetter tegen jonge Spanjaard TLB

29 augustus 2018

00u33

Bron: Eigen berichtgeving 1 US Open Ruben Bemelmans (ATP 128) moest in de eerste ronde van de US Open het onderspit delven tegen de negen jaar jongere Spanjaard Jaume Munar (ATP 85). De 30-jarige Limburger wist zich aanvankelijk niet te kwalificeren voor de hoofdtabel, maar Bemelmans werd dan toch opgevist als 'lucky loser'. Uiteindelijk ging hij met 7-5, 3-6, 6-7 (3-7), 6-2 en 1-6 de boot in.

Op het ATP-circuit nam Bemelmans het nog nooit op tegen Munar en de twee tennissers bouwden dan ook een studieronde in. Bemelmans, die in 2015 nog stuntte op Flushing Meadows door de derde ronde te bereiken, zat wel meteen in de match en bij 1-1 kon de linkshandige Limburger een eerste keer door de service van zijn Spaanse opponent gaan. Maar lang kon Bemelmans niet van zijn bonus genieten. Munar maakte er meteen 2-2 van, ook doordat onze landgenoot dramatisch serveerde.

Bemelmans en Munar hielden elkaar tot 4-4 in evenwicht. Dan kreeg onze landgenoot, die initiatief toonde, kansen om door de service van zijn tegenstander te gaan. Dat lukte echter niet en Bemelmans moest zo met de rug tegen de muur serveren. Dat deed de ervaren linkspoot goed. Het werd 5-5 en Bemelmans pakte ook de volgende twee spelletjes. Set 1 ging zo met 7-5 naar onze landgenoot.

In de aanvangsfase van de tweede set gaven Bemelmans en Munar elkaar geen duimbreed toe. Beide spelers serveerden zuiver, maar bij 2-2 liet onze landgenoot zich dan toch verrassen. Munar forceerde een break en die bevestigde de jonge Spanjaard ook meteen. Bemelmans moest aan de bak.

De Limburger kreeg bij 2-4 de kans om door de service van Munar te gaan, maar die liet onze landgenoot liggen. Bemelmans kwam nog terug tot 3-5, maar dan mocht de Spanjaard de tweede set uitserveren. De stand is zo weer helemaal in evenwicht op Court 14.

Bemelmans begon aan de derde set met een vlot opslagspelletje, maar ook Munar deed dat. Onze landgenoot klom ook op 2-1, waarna Munar de kinesist op de baan riep om zich te laten behandelen aan zijn rechterelleboog en -bovenarm. Een minutenlange pauze volgde voor Bemelmans, die niet al te veel last leek te hebben van het warme weer in New York.

Maar heel veel ginder leek de Spanjaard toch niet te ondervinden. Hij bleef Bemelmans het vuur aan de schenen leggen en de Limburger besefte dat hij voor elk punt zou moeten knokken. Dat deed onze de nummer 128 van de wereld ooit, maar er slopen te veel slordigheden in zijn spel. Maar dat was ook bij Munar het geval. Bij 5-4 in het voordeel van kreeg Bemelmans de kans om het af te maken, maar dat liet hij na. De beslissing moest vallen in de tiebreak en daarin toonde Munar zich ietwat verrassend het koelbloedigst.

Maar Bemelmans was niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. De linkspoot bleef knokken voor elk punt om zo nog een vijfde set uit de brand te slepen. Fysiek had Munar het bij momenten zichtbaar moeilijk en in een eventuele vijfde set zou de frissere Bemelmans de bovenhand kunnen nemen. Maar eerst dus de vierde set.

Daarin liet onze landgenoot alvast geen spaander heel van zijn jonge opponent. In geen tijd stond Bemelmans 4-1 voor, Munar hapte naar adem. De vermoeidheid sloeg toe bij de Spanjaard, die niet meer kon teren op zijn prima service. Bemelmans won de vierde en beslissende set uiteindelijk met 6-2 en hing de bordjes zo gelijk.

Bemelmans kon die lijn echter helemaal niet doortrekken naar de beslissende vijfde set. Onze landgenoot delfde het onderspit en keek uiteindelijk tegen een 1-6 aan. Einde verhaal dus na een zware vijfsetter.