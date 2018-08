Bemelmans en Bonaventure nemen eerste horde in kwalificaties US Open, Zanevska ligt eruit LPB

21 augustus 2018

22u35

Bron: Belga 0 US Open Ruben Bemelmans (ATP 129) heeft zich in New York geplaatst voor de tweede ronde van de kwalificaties op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De Limburger zette de Amerikaan Kevin King (ATP 178) in twee sets opzij. Ook Ysaline Bonaventure overleefde de eerste horde, Maryna Zanevska mag al naar huis.

De 30-jarige Bemelmans won de partij met 6-4, 6-3. Zijn volgende tegenstander wordt de Italiaan Alessandro Giannessi (ATP 229) of de Fransman Constant Lestienne (ATP 172). Bemelmans stond twee keer op de hoofdtabel van de US Open. In 2015 haalde hij de derde ronde, waarin hij sneuvelde tegen de Zwitser Stan Wawrinka. Vorig jaar moest hij in de eerste ronde de duimen leggen voor de Fransman Lucas Pouille.

Ook Ysaline Bonaventure (WTA-126) heeft zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van de kwalificaties. Bonaventure, het achttiende reekshoofd in de kwalificaties, schakelde de de Nederlandse Bibiane Schoofs (WTA-182) uit met 6-3 en 6-2. Daarvoor had de 23-jarige Luikse 58 minuten nodig. In de volgende ronde kijkt ze de Amerikaanse Jamie Loeb (WTA-132) of de Japanse Junri Namigata (WTA-207) in de ogen. Bonaventure stond nog nooit op de hoofdtabel op het hardcourt van New York.

Voor Maryna Zanevska (WTA-219) zit het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen er al op. Zanevska ging in haar openingsronde in drie sets onderuit tegen de ervaren Zwitserse Patty Schnyder (WTA-187), die in 1998 en 2008 de kwartfinales haalde op Flushing Meadows. Na 1 uur en 47 minuten stonden de 7-5, 2-6 en 4-6 setstanden op het scorebord.

US Open vindt plaats van 27 augustus tot 9 september. Vrijdag wordt geloot voor de hoofdtabel.

Serena Williams is 17de reekshoofd

Serena Williams werd als 17de reekshoofd aangeduid voor het US Open, het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen. De 36-jarige Amerikaanse, zes keer winnares in Flushing Meadows, is pas 26ste op de wereldranglijst, maar de organisatoren hielden rekening met haar lange afwezigheid. De voormalige nummer een van de wereld beviel in september van een dochter.

In juli gaven ook de organisatoren van Wimbledon Williams een betere plaats op de hoofdtabel. Ze was er 25ste reekshoofd, terwijl ze toen niet eens in de top honderd stond. Het hielp Williams om de finale van het grasgrandslam te bereiken. Op Roland Garros, het eerste Grand Slam waar Williams sinds haar terugkeer aan deelnam, was ze geen reekshoofd. In Parijs bereikte ze de achtste finales, maar gaf ze daarin wegens een armblessure forfait voor een duel met Maria Sharapova.

De Roemeense Simona Halep is als nummer een van de wereld het eerste reekshoofd, gevolgd door de Deense Caroline Wozniacki, de Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens en de Duitse Angelique Kerber. Elise Mertens is het vijftiende reekshoofd.

Bij de mannen werd de wereldranking nauwgezet gevolgd. De Spanjaard Rafael Nadal, die zijn titel verdedigt, is de nummer een, voor Roger Federer, de Argentijn Juan Martin del Potro en de Duitser Alexander Zverev. De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, vorig jaar runner-up, is vijfde reekshoofd, net voor de Serviër Novak Djokovic, toernooifavoriet na zijn zege in Cincinnati. David Goffin is tiende op de plaatsingslijst.