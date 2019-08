Andy Murray past voor enkelspel op US Open LPB

13 augustus 2019



Bron: Belga 0 Tennis Andy Murray zal op de US Open niet aantreden in het enkelspel. De Schot wil geen wildcard aannemen omdat hij het nog te vroeg acht. De 32-jarige Murray timmert na heel wat blessureleed aan een comeback.

Gisteren werkte Murray, nummer 324 op de ranking, op het ATP-toernooi in Cincinnati zijn eerste enkelwedstrijd in zeven maanden af. De drievoudige grandslamkampioen verloor met 6-4, 6-4 van de Fransman Richard Gasquet (ATP 56). Na afloop zei Murray dat hij zich nog niet klaar voelt om op de US Open, die over twee weken begint, deel te nemen aan het enkelspel. Waarschijnlijk is hij er wel bij in het dubbeltoernooi.

"Samen met mijn team heb ik besloten geen wildcard voor het enkel te aanvaarden", legt Murray uit. Hij voegde eraan toe dat hij tijdens de match tegen Gasquet geen last had van de heup waaraan hij in januari werd geopereerd. Wel had de Schot een zwaar gevoel in de benen. "Ik verwacht niet dat zo'n gevoel tijdens wedstrijden de komende weken snel zal verdwijnen", aldus Murray nog.

Murray's laatste enkelwedstrijd dateerde van de Australian Open in januari. Hij verloor toen in de eerste ronde van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Daarna ging Murray onder het mes en was het afwachten of hij nog zou terugkeren op de courts. Die comeback kwam er eerder al in het dubbelspel. Zo won hij onder meer het toernooi van Queen's in juni aan de zijde van de Spanjaard Feliciano Lopez.

De US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar, begint op 26 augustus. Murray won de titel in New York in 2012. Het was zijn eerste grandslamzege. Daarna volgden nog twee titels op Wimbledon (in 2013 en 2016).