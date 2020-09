Alexander Zverev naar kwartfinales US Open bij mannen, Putintseva naar laatste acht bij vrouwen Redactie

06 september 2020

21u38 0

De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. Het vijfde reekshoofd was duidelijk te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 99). Zverev haalde het in drie sets met 6-2, 6-2 en 6-1. Zverev staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales in New York. In de volgende ronde treft de Duitser de winnaar van het duel tussen de Kroaat Borna Coric (ATP 32) en de Australiër Jordan Thompson (ATP 63).

Ook Yulia Putintseva bereikt kwartfinales

Bij de vrouwen verzekerde Yulia Putintseva (WTA 35) zich van een stek bij de laatste acht. De Kazachse klopte het Kroatische achtste reekshoofd Petra Martic (WTA 15) in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-4. Nooit eerder schopte Putintseva het zo ver op de US Open. Haar beste prestatie voor deze editie was de derde ronde, in 2019.

In de kwartfinales neemt Putintseva het op tegen Jennifer Brady (WTA 41). De Amerikaanse schakelde de Duitse Angelique Kerber (WTA 23), in 2016 eindwinnares op Flushing Meadows, eerder op de dag uit met 6-1 en 6-4.