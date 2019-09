6-2, 6-2 en 6-0. Goffin kansloos tegen Federer op US Open: “Niets lukte” ODBS

01 september 2019

19u38 8 US Open Gewogen en opnieuw te licht bevonden, David Goffin. Geen schande tegen Roger Federer, maar de cijfers zijn wel pijnlijk: 6-2, 6-2 en 6-0. Nooit zat hij echt in de match en al snel verloor hij ook alle geloof. Een uurtje en 18 minuten duurde de ‘wedstrijd’. Geen kwartfinale voor Goffin, nadat hij op Roland Garros al op Nadal stuitte en in Wimbledon op Djokovic.

“Niets ging vandaag, ik weet niet waarom”, sprak een teleurgestelde Goffin. “Het is zwaar, want je mist soms slagen tegen hem zonder goed te weten waarom. Maar vandaag miste ik bijna alles, ook makkelijke ballen en hij speelde ook gewoon goed. Hij ging onmiddellijk door mijn opslag en pakte meteen de set, daarna een tweede en dan wordt het heel moeilijk”, aldus de 28-jarige Goffin. “Wanneer je twee sets achterkomt, weet je dat je de volgende drie sets moet winnen en tegen hem is dat is dat onbegonnen werk. Mentaal is het zwaar als je niet goed speelt, veel ballen mist en totaal niet weet hoe het komt.”

Roger Federer (38) was achteraf wel heel tevreden over zijn niveau. Dat bevestigde ook Goffin. “Hij speelde heel snel. Hij serveerde constant op de lijnen. Hij stond me niet toe in mijn ritme te komen, want het waren geen lange rally’s. En wanneer je een kans krijgt, dan moet je die grijpen, maar ik liet alles liggen. Dat gaf hem enkel nog meer vertrouwen. Ik heb hem de match cadeau gegeven. De hele match. Het was met zekerheid mijn slechtste wedstrijd tegen hem.”

“Goffin speelde niet op zijn gewone niveau, ik had me aan een zwaardere klus verwacht”, reageerde Federer. “Hij had het lastig en ik kon ervan profiteren. Zo’n score valt wel eens voor. Als je zelf een goede dag hebt en je tegenstander een slechte, kan het snel gaan. Zo’n makkelijke, korte wedstrijd in de vierde ronde van een Grand Slam is mooi meegenomen. Ik ben heel tevreden.”

Om een plaats in de halve finale gaat Federer het hardcourt van Flushing Meadows op voor een duel met de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-78) of de Australiër Alex de Minaur (ATP-38). Federer kan zich een elfde keer bij de laatste vier scharen in New York. Vijf keer won hij het toernooi: van 2004 tot 2008, in 2009 en 2015 was hij runner-up.

A heartwarming moment to start off Sunday... 🤗@rogerfederer | @David__Goffin | #USOpen pic.twitter.com/WTa0dhca1q US Open Tennis(@ usopen) link

SET 1: 6-2 Federer

De vroege break is voor Goffin. Bij 1-1 gaat hij na zijn vierde breakpunt door de service van de Zwitser. Maar Goffin kan niet bestendigen en moet een rebreak toestaan (2-2). En daarna gaat het van kwaad naar erger met de Luikenaar. Hij weet geen game meer te pakken in de set en ziet Federer, die na een slappe start snel een tand bijstak, domineren. 12 winners tegen amper 2 na de eerste set: veelzeggend.

SET 2: 6-2 Federer

Net als in de eerste set, staat Goffin snel op het scorebord. Maar daar blijft het ook bij. Zijn tweede service moet hij inleveren, waarna hij een verloren race loopt. Onze landgenoot kan nog wel breaken bij 3-1 achter, maar moet vervolgens opnieuw zijn service inleveren ondanks 40-30. Een gemiste volley breekt Goffin zuur op, zeker tegen deze Federer op de US Open. Want daarna moet Goffin zijn derde service op rij inleveren, op love zelfs.

A few nice points here and there but just not good enough today from @David__Goffin. 6-2, 6-2 Federer. Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

SET 3: 6-0 Federer

Het gaat van kwaad naar erger met Goffin, die geen vuist meer kan maken. ‘Le Goff’ nu met de ene misser na de andere en de Zwitser profiteert. Onze landgenoot pakt niet één game meer en blaast een roemloze aftocht. Tien keer speelde Goffin nu al tegen Federer, maar slechts één keertje kon hij winnen. Tegen een (half fitte) Federer op de Masters in Londen 2017, toen Goffin de finale bereikte.