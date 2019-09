19-jarige Andreescu vloert Serena Williams in finale US Open en pakt eerste grandslamtitel XC

07 september 2019

23u59 4 US Open Bianca Andreescu (WTA 15) heeft haar eerste grandslamtitel beet. De 19-jarige Canadese nam in de finale van de US Open de maat van 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams (WTA 8). Die laatste greep zo andermaal naast het record van Margaret Court. De setstanden waren 6-3 en 7-5.

Serena Williams was op recordjacht, maar moest bij het eerste spelletje meteen haar service inleveren. De 37-jarige Amerikaanse maakte door haar agressief spel redelijk wat fouten, waardoor Bianca Andreescu uitliep naar een 4-2-voorsprong. De jonge Canadese, die in de kwartfinales Elise Mertens uit het toernooi wipte, forceerde vervolgens nóg een break en sleepte zo de eerste set eenvoudig in de wacht: 6-3.

De jongere zus van Venus kreeg de steun van het publiek, maar slaagde er niet in haar beste tennis naar boven te halen. Andreescu was daarnaast wél op niveau. De Canadese ging in het tweede bedrijf al snel door de opslag van Williams. Serena in vieze papieren.

Het nummer acht van de wereld spartelde tegen, maar na een rebreak nam Andreescu de touwtjes opnieuw in handen: 3-1. De Canadese duwde nadien het gaspedaal nog wat harder in en mocht bij een 5-1-stand serveren voor de overwinning. Zonder succes.

Andreescu liet het na om een matchpunt te verzilveren, de druk werd de 19-jarige te veel. Williams rook bloed en won zowaar vier spelletjes op een rij: 5-5. Van een ommekeer gesproken. Op naar een driesetter? Neen. De Canadese rechtte de rug en pakte alsnog de tweede en laatste set: 7-5. Haar eerste grandslamtitel was een feit.