"Serena, heb je er nu spijt van je racket kapot geslagen te hebben?", waarna de ijzig kille tante in Williams naar boven komt Hans Op de Beeck

23 september 2018

07u00

Bron: Channel Ten 0 US Open Merkwaardig tafereel in het eerste tv-interview dat Serena Williams na de al even merkwaardige recente US Open-finale gaf. In een preview zien we hoe Serena gevraagd wordt of ze er spijt van heeft haar racket kapot geslagen te hebben, waarna iemand uit haar entourage ingrijpt en het er volgens de journaliste erg "knullig" aan toeging.

Tonight on The Sunday Project @Lisa_Wilkinson’s exclusive interview with Serena Williams and her explosive claims against the tennis world. You do not want to miss this. 6:30 tonight on Channel Ten. #TheProjectTV pic.twitter.com/4xAmhWxrLX The Project(@ theprojecttv) link

Amper drie dagen na de verrassende nederlaag van Serena tegen de Japanse Osaka, kon 'The Sunday Project' -een show van het Australische commerciële tv-station Network Ten- de 23-voudige grandslamwinnares strikken voor een interview. Het gesprek zou vooral rond een campagne voor bewustzijn rond borstkanker gaan, waaraan Serena als uithangbord van lingeriemerk Berlei haar steun verleent. Maar journaliste Lisa Wilkinson liet de kans logischerwijs niet onbenut om terug te komen op de feiten tijdens de finale op Flushing Meadows.

"Je trainer (Patrick Mouratoglou, nvdr) gaf toe dat hij je gecoacht heeft vanuit de tribunes. Was de waarschuwing van de umpire dan niet correct, als je er nu op terugkijkt?" luidde de vraag van Wilkinson. Williams: "Ik snap gewoon niet waar hij het over had, omdat we geen signalen hebben, we hebben er nooit gehad... hij zei me dat hij 'een teken' deed." Dan heb je na zijn verklaring toch een stevig gesprek met hem gehad, is de volgende vraag. "Ja, want zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Ik zei 'het is ok, maar... mja", aldus Williams ontwijkend.

Helemaal vreemd wordt het wanneer Wilkinson vraagt of ze spijt heeft van het kapot slaan van haar racket tijdens die uitbarsting van woede. Williams aarzelt en kijkt dan weg van de camera, waarna haar publiciste ingrijpt. "Sorry, dit is al de vierde vraag rond de US Open, dus..." Ondanks de tussenkomst, richt Wilkinson zich vervolgens rechtstreeks tot Williams. "Ben je comfortabel om er verder over te praten?", terwijl de publiciste nu eist om van onderwerp te veranderen. "Ik volg wat jij wil, Serena. Volledig...", waarna Serena haar ijzig koud in de ogen staart.

Bekijk de bewuste vraag en interventie HIER. Wilkinson omschrijft het gesprek als erg "intens" en zegt dat ze nooit verwacht had dat Williams het interview nog zou willen geven - de controverse na de finale in New York indachtig. Toen het toch zou plaatsvinden, stelt Wilkinson dat ze er alles aan gedaan had om even voor het vraaggesprek voor een klik met Serena te zorgen - tevergeefs. "De sfeer in de kamer was erg ongemakkelijk. Mijn pogingen tot 'small talk' kenden absoluut geen succes. Zo vroeg ik naar haar verlovingsring, haar geweldige hotelkamer, drukke schema,... maar Serena reageerde amper en fixeerde haar ogen op een vierkante centimeter tapijt. Ze moet die dagen natuurlijk onder geweldige druk gestaan hebben. Het was alsof ze mijn vragen vooraf al haatte en ik moest al zeker niet proberen vriendjes te worden met haar, dat straalde ze uit."

In het interview dat vandaag dus wordt uitgezonden, heeft Williams het ook over haar comeback amper een half jaar na de geboorte van haar dochter Alexis en haar fel besproken vriendschap met Meghan Markle. Maar het was pas toen de US Open-finale aangesneden werd, dat je een speld kon horen vallen in de interviewruimte.