"Onacceptabel en onfair": alleen de tijdsklok ergert Djokovic tijdens opener op US Open

01 september 2020

09u06 0 US Open Wie doet Djokovic wat op de US Open? Ondanks de controverse tijdens corona is het Servische topreekshoofd de grote favoriet om al zijn 18de grandslamzege te pakken. Tegen de Bosniër Dzumhur speelde alleen de tijdsklok hem parten. Die werd plots vroeger ingezet. Maar ‘Nole’ deed alweer wat hij al een tijdje doet: winnen. Zijn 21ste match op rij al.



Het enige waar Djokovic zich even door liet afleiden was de klok. Vertwijfeld keek hij even naar de entourage in zijn spelersbox, zo goed als de enige aanwezigen in een quasi leeg Arthur Ashe-stadion. In tegenstelling tot Cincinnati vorige week, toernooi dat Djokovic won en dat gespeeld werd op dezelfde banen in New York, startte de umpire de klok vóór de gebruikelijke 25 seconden die spelers krijgen om te serveren. Tot ergernis van Djokovic. Volgens umpire Damien Dumusois was het net de bedoeling om het tempo er flink in te houden op Flushing Meadows. “Waarom?’”, vroeg Djokovic, zichtbaar geïrriteerd. “Er is geen verklaring? Bedankt dat je het ons hebt laten weten.”

Ook na de partij was de klok een thema. “Niemand die er me iets over gezegd heeft. Het gebrek aan communicatie in het tennis vind ik geregeld toch verontrustend. Het bracht me echt even uit concentratie. Kijk: tijdens Cincinnati, dat pas twee dagen eerder geëindigd is, raak je gewoon aan een bepaald tempo. En twee dagen later geldt er plots een andere regel die niet eens de wereld is ingestuurd. Dat vind ik zowel onacceptabel als onfair.”

Maar na nog geen twee uur stonden er weliswaar 6-1, 6-4 en 6-1-cijfers op het bord. Goed voor de 21ste zege op rij. In 2011 startte Djokovic het jaar met 41 opeenvolgende overwinningen.

In de tweede ronde treft Djokovic de Brit Kyle Edmund, die zijn eerste partij in vier sets won van Alexander Bublik uit Kazachstan: 2-6, 7-5, 7-5 en 6-0. Bij afwezigheid van Nadal, die omwille van corona thuisblijft, en de gekwetste Federer kan Djokovic inlopen op hun aantal gewonnen grandslams van 20 (Federer) en 19 (Nadal). Zeker als hij zich ook kan neerleggen bij de nieuwe tijdsregel.

Djokovic over vreemde omstandigheden: “Ik mis de fans”



