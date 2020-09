“Een stille moordenaar”: onze tenniswatcher waarschuwt Kim Clijsters voor Ekaterina Alexandrova Filip Dewulf

01 september 2020

15u12 0 US Open Ekaterina Alexandrova (WTA 29), vannacht de eerste tegenstander van Kim Clijsters op grandslamniveau in acht jaar tijd, is een discreet meisje dat gestaag naar de subtop is geklommen. Begin dit jaar won de 25-jarige Russin in Shenzhen, op een snel hardcourt, haar eerste WTA-titel. Haar forehand is een lust voor het oog en doet in power en souplesse denken aan dezelfde slag van… Clijsters.

“Ik ken dat meisje niet”, moest Kim Clijsters vorige zondag toegeven toen haar werd gevraagd naar Ekaterina Alexandrova. “Maar ik heb al wel wat videootjes gezien.” Dat hebben wij voor alle zekerheid ook gedaan en daaruit kwam naar voor dat de naar Praag verkaste Russin over een stel zeer correcte basisslagen beschikt waarbij vooral het gemak van haar forehand opvalt. Een zeer sterk wapen waar Clijsters flink voor zal moeten oppassen. Het is niet voor niets haar favoriete slag. Met die moker veroverde ze eerder dit jaar haar eerste WTA-titel in het Chinese Shenzhen waarbij ze in de halve finale tweevoudig grandslamkampioene Garbine Muguruza versloeg en in de finale de Kazachse sensatie Elena Rybakina.

Het zette Alexandrova iets meer op de kaart, ook al had ze in 2018 al eens de finale gehaald in het Oostenrijkse Linz. “Ze is een moderne speelster die heel sterk is in de eerste drie ballen”, weet Wim Fissette, coach van Naomi Osaka. “Speelt een vrij agressief tennis.” Dat ontdekken haar tegenstandsters nu ook mondjesmaat. Alexandrova sloeg in haar opmars immers geen etappes over. Eerst boekte ze succes in het ITF-circuit – zeven titels op veertien finales – alvorens ze drie 125.000 dollar-tornooien op haar naam schreef. Haar ranking kende dezelfde evolutie: top 100 in maart 2017, top 50 in juli 2019 en in februari van dit jaar dus top 25. Haar verdere doorbraak werd gestuit door de coronapauze maar ze lijkt daarbij ook niet de speelster die echt choquerende resultaten neerzet: ze won nog maar twee keer van een speelster uit de top tien (in twaalf duels) en zes keer van een speelster uit de top 20 (in 20 duels). Alexandrova schuift zonder veel ophef – in de grandslamtornooien geraakte ze tot nu toe nooit verder dan de derde ronde – door de rankings en deed dat door bijvoorbeeld dit seizoen veertien van haar 20 wedstrijden te winnen.

“Ik leerde tennissen op vakantie met mijn vader in Spanje”, legde Alexandrova enkele jaren geleden uit. “Maar ik ben opgegroeid op hardcourt en daarom is het ook mijn favoriete ondergrond.” Papa Evgeny is nog altijd niet ver weg als de dochter de wereld rondreist. “Dat is goed maar ook zwaar”, lachte Alexandrova. “Want hij wil de hele tijd over tennis praten. Ook als we thuis zijn of niet op tornooi.” Het huidige nummer 29 van de wereld wijdt haar recent succes aan een rustigere aanpak. “Ik ben geduldiger”, wist Alexandrova. “Ik ga niet altijd meer voor de winner na één of twee shots. Soms gebeurt dat nog, maar ik speel alleszins meer rally’s en wacht op mijn kansjes.” Een stille moordenaar, Clijsters is gewaarschuwd.

Lees ook.

8 jaar geleden speelde Kim Clijsters haar ‘laatste’ match op een grand slam, tienersensatie die haar toen klopte zakte vér weg