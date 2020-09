“Beam me up, Scotty”: Eurosport scoort op US Open met ‘magische’ virtuele tennisinterviews à la Star Trek

Bart Fieremans

02 september 2020

14u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 US Open Geen publiek en internationale media op de US Open, maar tv-rechtenhouder Eurosport weet de kijkers wel te verbazen met ‘magische’ interviews. Ingenieuze technologie seint de tennistoppers à la Star Trek virtueel over van New York naar een tv-studio in Londen om de match te bespreken, tot en met een telegeleide high five-afsluiter.

“Beam me up, Scotty”. Het welbekende tafereel uit Star Trek is ook de virtuele realiteit bij Eurosport in hun verslaggeving van de US Open. De Oostenrijkse ex-toptienspeelster Barbara Schett - eind de jaren negentig tot 2005 nog tegenstandster van Kim Clijsters en Justine Henin - is al jaren een vast gezicht als commentatrice en tv-tennishost bij de sportzender. Door de coronarestricties bevindt de tv-studio van Eurosport zich nu wel niet in Flushing Meadow, maar in het hoofdkwartier in Londen. Geen nood, toch zien we Schett zij aan zij de tennissers interviewen, ingeseind via een ingenieuze technologie die ze de ‘Cube’ noemen.

Eurosport today launched the new Cube for our coverage of the US Open and we were thrilled to welcome number one seed @KaPliskova as our first-ever guest in the mixed-reality studio with @Babsschett after her first round win. pic.twitter.com/MC5Wrk6g7i Eurosport(@ Eurosport) link

Karolina Pliskova, het nummer drie van de wereld, mocht als eerste zo’n live-interview in de US Open doen. De kijker ziet eerst alleen Schett in een flashy studio met een beeld van de skyline van New York als achtergrond. “En nu hebben we Karolina Pliskova hier naast me staan”, zegt Schett. Inderdaad, een tél later verschijnt Pliskova als een hologram in pixelvorm in de tv-studio, alsof ze fysiek naast Schett staat. “Hier is ze, technologie maakt dit mogelijk, het is ongelooflijk...” Het interview sluit Schett af met een grappige noot af: “Wil je een high five proberen?” En ja, ook virtueel zoeken de handen elkaar op.

Eurosport geeft zo een zicht op hoe de toekomst van tv-uitzendingen of praatprogramma’s er zou kunnen uitzien. “Zeker nu ook in deze coronatijden komt het uit, want we mogen niet in New York aanwezig zijn”, zegt Eurosportwoordvoerder Jules Huijnen. “Dan is dit de perfecte manier om met de atleten te spreken waarbij we alle regels in acht nemen, en het is ook fijn dat de atleten daar zelf aan willen meedoen.”

Eurosport werkte de technologie al vele jaren eerder uit. Liefst drie jaar research ging er aan vooraf, in samenwerking met White Light Ltd and Dimensions. De technologie werkt via 4 miljoen LED-pixels en gesofisticeerde camerasystemen. Eurosport introduceerde de virtuele studiogesprekken als primeur op de Winterspelen in Pyeongchang twee jaar geleden, maar heeft de technologie sindsdien verder ontwikkeld en verfijnd. Volgend jaar op de Spelen in Tokio wil de sportzender er opnieuw mee uitpakken.

De tenniswereld reageerde op sociale media alvast enthousiast op de magische interviews. “Dit is een mooie staaltje van creatief werk in deze tijden”, zei Roger Rasheed, ex-coach van onder meer Lleyton Hewitt en Grigor Dimitrov. Ook ex-profspeler Ivan Ljubicic vond het geweldig: “Wow. 2020.”



