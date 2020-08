US Open onthoofd: naast Federer ontbreekt ook titelverdediger Nadal: “Barbaarse kalender” ODBS

04 augustus 2020

20u19

Bron: Belga 6 Tennis Geen Rafael Nadal noch Roger Federer op de lijst met reekshoofden voor de US Open. Een trieste primeur voor het tennis: het is al van 1999 geleden dat een grandslam het moet stellen zonder de twee toppers. Wel van de partij is Novak Djokovic (ATP 1).

Federer werd begin dit jaar geopereerd aan zijn rechterknie en zou naar verluidt de rest van het jaar missen, terwijl de vraagtekens rond de deelname van Nadal (ATP 2) bevestigd worden. De Spanjaard sprak eerder al zijn voorbehoud uit om deel te nemen omdat hij het niet opportuun vindt om naar het door corona zwaar geteisterde New York te trekken. Nadal, die vorig jaar de US Open won na winst in een zwaar bevochten finale tegen Medvedev, concentreert zich zo op het gravelseizoen met Rome en daarna Roland Garros. Hij zou ook in Madrid van de partij geweest zijn, toernooi dat hij al vijf keer won. Maar dat Masters 1.000-toernooi werd vandaag afgelast. Wint Nadal aan de Porte d’Auteuil, zou hij de 20 grandslamzeges van Federer evenaren. De US Open schreef hij al vier keer op zijn naam.

De US Open vindt plaats van 1 tot 13 september, waarna twee weken later al Roland Garros volgt. Nadal (34), in een niet-officiële reactie: “De gereduceerde kalender is barbaars na vier maanden zonder tennis...”

Op Twitter postte Nadal: “Na lang nadenken heb ik besloten om niet deel te nemen aan het US Open”, bevestigde Nadal op Twitter. “De gezondheidssituatie blijft over de hele wereld erg gecompliceerd, met uitbraken die uit de hand lijken te lopen. Het lijkt erop dat we het nog altijd niet onder controle hebben. Daarom reis ik voorlopig liever niet. Het is een beslissing die ik liever niet zou hoeven te nemen, maar ik moet mijn hart en mijn gezond verstand volgen. Al mijn respect voor de inspanningen die de ATP en de Amerikaanse tennisfederatie leveren, maar de huidige situatie maakt het te moeilijk.”

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it. Rafa Nadal(@ RafaelNadal) link

Nadal schreef zich eerder wel in voor het Masters 1.000 van Cincinnati, dat voorafgaand aan de US Open ook in New York plaatsvindt, maar ook daarvoor zal hij dus verstek laten gaan.

Andere opvallende afwezigen op de US Open zijn Gael Monfils (ATP 9), Fabio Fognini (ATP 11) en Stan Wawrinka (ATP 17). Ook woelwater Nick Kyrgios zegde in colère af, ondertussen nog wat collega’s schofferend. David Goffin (ATP 10) is wel van de partij. Bij de vrouwen is de Australische nummer een van de wereld Ashleigh Barty de enige speelster uit de top tien die ontbreekt. De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 7) staat wel op de deelnemerslijst, maar wacht tot het laatste moment om te beslissen of ze ook echt naar de Verenigde Staten afreist. Ook zesvoudig US Open-kampioene Serena Williams (WTA 9) schreef zich in.

Geen Masters in Madrid

Het Masters 1.000 van Madrid zal niet doorgaan. Het ATP- en WTA-toernooi stond voor 13 tot 20 september op de nieuwe tenniskalender. Het graveltoernooi zou aanvankelijk in mei plaatsvinden, maar werd wegens de coronapandemie naar september verplaatst. Afgelopen weekend kregen de organisatoren van de plaatselijke autoriteiten de raad om hun toernooi ook dan niet door te laten gaan.

Mertens, Flipkens én Van Uytvanck meteen uitgeschakeld in Palermo

Elise Mertens (WTA-23) werd meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Italiaanse Palermo, het eerste na de coronacrisis. De 24-jarige Limburgse, vijfde reekshoofd op het Siciliaanse gravel, ging in 1 uur en 23 minuten met 6-4 en 6-1 onderuit tegen de Wit-Russische kwalificatiespeelster Aliaksandra Sasnovich (WTA-119).

Ook Kirsten Flipkens (WTA-77) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Palermo. Flipper verloor met 6-4 en 6-2 van de Russische kwalificatiespeelster Liudmila Samsonova (WTA-117).

Alison Van Uytvanck (WTA-57) ten slotte heeft niet kunnen stunten tegen het Kroatische topreekshoofd Petra Martic (WTA-15). Na iets meer dan een uur verloor Van Uytvanck met duidelijke 6-0-, 6-3-cijfers. Zo zijn alle Belgische speelsters na de eerste ronde uitgeschakeld op het graveltoernooi van Palermo.