US Open gaat voor veilig toernooi op vaste datum en vaste locatie

31 mei 2020

Bron: Belga 0 Tennis Het US Open gaat vooralsnog door van 31 augustus tot 13 september in Flushing Meadows, New York. “Er is nog geen beslissing genomen en we houden alle opties open, maar een veilig toernooi op onze vaste datum en locatie is wel waar we ons honderd procent op concentreren”, zegt Stacey Allaster, CEO van de Amerikaanse tennisfederatie. “Dat is waar we dag en nacht mee bezig zijn.”

“Het is niet helemaal uitgesloten dat we naar een andere datum of locatie gaan. Het is onze verantwoordelijkheid om ook die mogelijkheden te onderzoeken, maar het ziet er niet naar uit dat zoiets nodig zal zijn. Een definitieve beslissing mag in de tweede helft van juni verwacht worden.”

“Waar we meer mee bezig zijn, is dat we ons toernooi zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen. Zo overwegen we chartervluchten in te leggen om de spelers uit Europa, Zuid-Amerika en Azië samen over te vliegen. Hier in New York zouden ze dan ook samen gehuisvest worden. Voor ze de reis maken worden ze op COVID-19 getest en tijdens het toernooi zouden ze dagelijks op symptomen gecheckt worden. Hun entourage zou tot het strikte minimum beperkt worden. Het is niet de bedoeling dat ze met vijf of meer mensen naar hier komen. We kunnen er zelf voor zorgen dat er voldoende kinesisten en masseurs aanwezig zijn, zodat ze niet die van hen moeten meebrengen.”

Andere maatregelen die de voormalige WTA-voorzitster tot de mogelijkheden rekent, zijn een toernooi zonder publiek, een beperkt aantal officials op het court en alleen toegang tot de kleedkamers net voor aanvang van een match. “We zullen alleszins de adviezen van de lokale autoriteiten volgen. Iedereen is het erover eens dat het risico op verspreiding van het virus zoveel mogelijk ingeperkt moet worden. De veiligheid van de spelers staat voorop.”

“Maximaal 3 sets bij de mannen? Als de spelers erom vragen, zullen we het wel zeker in overweging nemen”

In verschillende media werd al geopperd om ook bij de mannen de wedstrijden tot maximum drie sets te beperken. “Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Als de spelers erom vragen, zullen we het wel zeker in overweging nemen. Maar zonder input van de spelers, is het geen beslissing die we zelf gaan nemen.”

Om het aantal officials te beperken, zal er meer een beroep gedaan worden op technologische middelen. Ballenjongens zullen er wel zijn. “Maar alleen volwassenen, geen kinderen.”

Dat er bij het US Open een publiek aanwezig zal zijn, is weinig waarschijnlijk. “Dat betekent natuurlijk dat er heel wat minder inkomsten zullen zijn. We verliezen niet alleen de ticketverkoop, maar ook de VIP-arangementen en een deel van de sponsoring”, legt financieel directeur Lew Sherr uit. “Maar onze andere sponsordeals en contracten met de televisiezenders en andere mediapartners zijn significant genoeg. Het blijft de moeite lonen om het toernooi toch door te laten gaan.”

Wegens de pandemie zijn er tot eind juli geen ATP-, WTA- en ITF-toernooien. Het Australian Open kon in januari nog doorgaan. Roland-Garros werd uitgesteld naar 20 september tot 4 oktober, Wimbledon volledig afgelast.