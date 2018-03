Tweede ronde Indian Wells eindhalte voor Elise Mertens - Serena Williams wint eerste match na zwangerschap: "Het was nog roestig" GVS

09 maart 2018

Indian Wells zit erop voor Elise Mertens

Elise Mertens (WTA 22) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.648.508 dollar).

De als 22e geplaatste Mertens, vrij in de eerste ronde, moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Chinese Qiang Wang (WTA 55). Na 1 uur en 52 minuten gaf het scorebord 4-6, 6-3 en 6-3 als setstanden aan. In de onderlinge confrontaties leidt de Chinese nu met 2-0. In 2016 toonde ze zich voor eigen publiek eveneens op hardcourt al eens de betere in Quanzhou.

Na de uitschakeling van Mertens, die in Indian Wells nog dubbelt aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, is met Yanina Wickmayer (WTA 115) nog één Belgische actief op de hoofdtabel van het enkelspel. Zij neemt het in de tweede ronde op tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 26). Eerder strandden Kirsten Flipkens (WTA 69) en Alison Van Uytvanck (WTA 50) in de openingsronde

Serena Williams wint bij comeback

Serena Williams heeft een succesvolle rentree gemaakt op de tennisbaan van Indian Wells. De Amerikaanse (36) die ruim een jaar afwezig was omdat ze moeder werd, versloeg Zarina Dias (WTA 53) uit Kazachstan in de eerste ronde moeizaam met 7-5 en 6-3.

Welcome back, @SerenaWilliams!



The 23-time Grand Slam champion marks her return with a 7-5, 6-3 win over Diyas at @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/BEJrOUkSrP WTA(@ WTA) link

Williams neemt het in de tweede ronde op tegen Kiki Bertens. De Nederlandse, als 29ste geplaatst in dit toernooi, had in de eerste ronde een bye, net als alle dertig geplaatste spelers in Indian Wells. Mocht Serena de wedstrijd tegen Kiki Bertens succesvol doorstaan, dan behoort een 'Sister Act' tussen Serena en haar oudere zus Venus Williams tot de mogelijkheden in de derde ronde.

Het toernooi in Indian Wells in de Amerikaanse staat Californië wordt zowel bij de mannen als bij de vrouwen gespeeld. Williams won dit toernooi twee keer, in 1999 en 2001. "Het was vandaag nog wat roestig, maar het voelde super om weer op de baan te staan", reageerde ze.

"To all the ladies out there here, Happy #InternationalWomensDay. I'm so excited to play on this night, it was meant to be!"



We agree, @SerenaWilliams! pic.twitter.com/7ver7nGr8j WTA(@ WTA) link

Oud-tennisster King pleit voor drie sets bij mannen

Wedstrijden op grandslamtoernooien zouden voortaan over maximaal drie sets in plaats van de gebruikelijke vijf sets bij de mannen moeten gaan. Daarvoor pleit oud-tennisster Billie Jean King.

De oprichtster van de vrouwenbond WTA vindt dat mannenpartijen nu vaak te lang duren en het de kwaliteit van de wedstrijden niet ten goede komt. "Ik denk dat het te veel voor ze is'', aldus de 74-jarige King, die zelf in het enkelspel twaalf grandslamtoernooien op haar naam schreef.

Als voorbeeld noemt de speelster de eindstrijd van de Australian Open in 2012. Novak Djokovic en Rafael Nadal stonden toen bijna zes uur lang op de baan. "Dit soort partijen is niet goed voor de fitheid van de spelers. Het zou voor iedereen beter zijn kortere wedstrijden te spelen.''