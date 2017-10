Tsonga pakt in Antwerpen zestiende ATP-titel PL

Bron: Belga 0 EPA Tennis De Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 17) heeft de eindzege veroverd op de European Open (hardcourt/589.185 euro) in Antwerpen. Tsonga, het tweede reekshoofd, rekende in de finale na 1u34' in twee sets (6-3, 7-5) af met de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 26), het vierde reekshoofd.

In hun eerste onderlinge confrontatie startten beide spelers sterk. Halverwege de eerste set nam Tsonga de match in handen. In het zesde spelletje ging de Fransman door de opslag van Schwartzman, goed voor de enige break in de eerste set. Tsonga stoomde nadien door naar 6-3. In de tweede set legde de Fransman meteen zijn kaarten op tafel. Tsonga ging in het eerste game door de service van Schwartzman. De Argentijn liet echter zijn tanden zien en brak snel terug. Het regende even breaks over en weer, maar in het elfde spelletje viel de beslissing. Tsonga ging voor de vierde keer in de wedstrijd door de opslag van Schwartzman en kon daarna de partij uitserveren bij 7-5.

Voor de 32-jarige Tsonga is het zijn zestiende ATP-titel in 27 finales. De Fransman was eerder dit jaar al de sterkste in Rotterdam (in een finale tegen Goffin), Marseille en Lyon. Voor de 25-jarige Schwartzman is het het tweede jaar op rij dat hij de finale in Antwerpen verliest. Vorig jaar moest hij in de finale de duimen leggen voor een andere Fransman, Richard Gasquet. De Argentijn won vorig jaar in Istanboel zijn voorlopig enige ATP-titel.

Dzumhur beste in Moskou

De Bosniër Damir Dzumhur heeft het ATP-toernooi van Moskou (hard/745.940 euro) op zijn naam geschreven. In de finale versloeg het nummer 38 van de wereld de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 169) in drie sets: 6-2, 1-6, 6-4. Het was de vierde confrontatie tussen beide spelers. Berankis won de twee eerste partijen, op de Davis Cup 2014 en in Memphis in 2016. Dzumhur behaalde zijn revanche in Delray Beach in 2016. De 25-jarige Bosniër pakte zo de tweede ATP-titel uit zijn carrière, na die van Sint-Petersburg in september. Berankis speelde zijn tweede ATP-finale, nadat hij in 2012 naast de titel greep in Los Angeles.

Del Potro verlengt titel in Stockholm

Juan Martin del Potro (ATP 19) wist zijn titel te verlengen op het ATP-toernooi in Stockholm (hardcourt/589.185 euro). Het Argentijnse vierde reekshoofd versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-8), het eerste reekshoofd, in twee sets: 6-4, 6-2. Het was de achtste confrontatie tussen beide spelers. Del Potro had de eerste vijf matchen gewonnen, Dimitrov de laatste twee. Voor de 29-jarige Del Potro is het de twintigste ATP-titel. Dimitrov had zijn achtste titel in het vizier, zijn vierde dit jaar, maar beet dus in het zand.