Tsonga blijft op de sukkel en zegt nu ook af voor US Open - Mertens zakt één plaatsje op nieuwe WTA-ranking, Goffin duikt opnieuw de top tien binnen

20 augustus 2018

Simona Halep sukkelt met achillespees en geeft forfait voor WTA-toernooi New Haven

Simona Halep zal deze week niet aantreden op het met 799.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van New Haven (Connecticut). Het nummer één van de wereld heeft last aan de rechterachillespees, zo meldt ze vandaag.

Zondag verloor Halep met 2-6, 7-6 (8/6) en 6-2 van de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 13) in de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati. Een week eerder in Montréal boekte Halep nog haar achttiende toernooizege.

"Ik heb last van mijn achillespees en heb nood aan rust. De voorbije twee weken heb ik veel wedstrijden gespeeld", meldt Halep in een filmpje. In 2013 schreef ze het Connecticut Open op haar palmares.

Halep last dus een pauze in vlak voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het seizoen gaat volgende week maandag van start.

Jo-Wilfried Tsonga zegt af voor US Open

Na Roland-Garros en Wimbledon moet Jo-Wilfried Tsonga (ATP-64) ook het US Open laten schieten. De 33-jarige Fransman, drie keer kwartfinalist in New York, is nog altijd niet de oude, nadat hij begin april aan de knie geopereerd werd. Het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen gaat volgende week maandag van start.

Tsonga kwam niet meer in actie sinds hij midden februari in Montpellier in de halve finales moest opgeven. "Mijn revalidatie kost tijd, ik kan nu nog niet op een normaal niveau spelen", verklaarde Tsonga op Twitter. "Desondanks heb ik er goede hoop op dat ik nog voor het einde van het seizoen mijn rentree kan maken."

Mertens zakt één plaatsje op nieuwe WTA-ranking

Elise Mertens is op de nieuwe WTA-ranking één plaats gezakt. De Limburgse is nu nummer vijftien van de wereld, met 3090 punten. Bovenaan bleef alles bij het oude. De Roemeense Simona Halep (8061) behield haar monstervoorsprong op de de Deense Caroline Wozniacki (5975) en de Amerikaanse Sloane Stephens (5482).

De Nederlandse Kiki Bertens (17 naar 13), winnares in Cincinnati, maakte de grootste sprong voorwaarts in de top twintig. De Spaanse Garbine Muguruza (negen naar twaalf) liet de opvallendste daling noteren.

Naast Mertens bleven ook de andere hoog gerangschikte Belgische vrouwen nagenoeg status quo. Alison Van Uytvanck (WTA 38) zakte één plekje, Kirsten Flipkens (WTA 48) bleef op haar plaats en Yanina Wickmayer (WTA 95) steeg één stek. Maryna Zanevska (WTA 219) maakte een vrije val van 58 plaatsen.

David Goffin duikt opnieuw de top tien binnen, Djokovic klimt naar de zesde plaats

David Goffin, die afgelopen weekend geblesseerd moest opgeven in de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati, is op de nieuwe ATP-ranking één plekje gestegen en staat zo opnieuw tiende. De Serviër Novak Djokovic, eindwinnaar in Cincinnati, steeg vier plaatsen naar de zesde stek.

Bovenaan behield de Spanjaard Rafael Nadal de leiding. Achter hem bleef de top vier onveranderd. De Zwitser Roger Federer is tweede, gevolgd door de Argentijn Juan Martin Del Potro en de Duitser Alexander Zverev.

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die in Cincinnati in de derde ronde uitgeschakeld werd door Goffin, steeg van zes naar vijf. De Bulgaar Grigor Dimitrov (8e, -3) en de Oostenrijker Dominic Thiem (9e, -1) moesten inleveren.

Na Goffin vielen er geen grote veranderingen te noteren in de klassementen van de beste Belgen. Ruben Bemelmans (129e, +1), Arthur De Greef (247e, +2) en Kimmer Coppejans (289e, -6) bleven ongeveer op hun plaats. Steve Darcis (303e, -8), die dit seizoen nog niet speelde door een elleboogblessure, zakte opnieuw iets verder weg.