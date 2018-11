Tsjechië pakt opnieuw eindzege in Fed Cup na marathonpartij van bijna vier uur MH

11 november 2018

16u06

Tennis De Tsjechische tennissters hebben voor de zesde keer in acht jaar de Fed Cup gewonnen. Vandaag bezorgde Katerina Siniakova (WTA 31) Tsjechië een onoverbrugbare 3-0 voorsprong in de finale tegen de Verenigde Staten. In de Praagse O2 Arena versloeg ze Sofia Kenin (WTA 52) na een marathonpartij in drie sets met 7-5, 5-7 en 7-5. Kenin had twee matchballen in de derde set. De wedstrijd duurde maar liefst 3 uur en 45 minuten.

Barbora Strycova (WTA 33) en Siniakova hadden gisteren voor Tsjechië al hun enkelspelen gewonnen, tegen respectievelijk Kenin en Alison Riske (WTA 63). Daardoor was de favoriet nog één zege verwijderd van de eindwinst in de prestigieuze landencompetitie.

Later vandaag stonden nog een enkelmatch en het dubbel op het programma, maar die wedstrijden gaan niet meer door. Tsjechië won eerder al de Fed Cup in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar ging de eindzege naar de Verenigde Staten, die in deze finale op halve kracht aantraden. Onder meer Serena en Venus Williams, Madison Keys en Sloane Stephens waren er dit weekend niet bij in de Tsjechische hoofdstad. De Verenigde Staten zijn met achttien eindzeges recordhouder.