Tsjechië dankt Kvitova en plaatst zich ten koste van Zwitserland voor halve finales Fed Cup Redactie

11 februari 2018

14u22

Bron: Belga 0 Tennis Tsjechië heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Fed Cup. Petra Kvitova (WTA 21) zette de Tsjechische vrouwen vandaag in Praag op een onoverbrugbare 3-0 voorsprong tegen Zwitserland .

Kvitova won de wedstrijd tegen Belinda Bencic (ATP 73) in twee sets: 6-2 en 6-4. Gisteren had Kvitova ook al afgerekend met Viktorija Golubic (WTA 64), in drie sets ditmaal: 6-2, 1-6 en 6-3. Barbora Strycova (WTA 25) zorgde nadien op de eerste wedstrijddag voor de verdubbeling van de score, na een overwinning tegen Bencic (6-2 en 6-4).

Tsjechië, dat vijf van de zeven laatste Fed Cup-edities won, speelt om een plaats in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Duitsland en Wit-Rusland.