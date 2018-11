Tsjechië comfortabel aan de leiding in finale Fed Cup - Safarova stopt na Australian Open XC

10 november 2018

20u23

Bron: Belga 0 Tennis Tsjechië staat na afloop van de eerste dag met 2-0 aan de leiding in de finale van de Fed Cup tegen de Verenigde Staten.

In het tweede enkelspel haalde thuisspeelster Katerina Siniakova het in de Praagse O2 Arena in twee sets van de Amerikaanse Alison Riske (VSt): 6-3 en 7-6 (7/2). Eerder vandaag had Barbora Strycova Tsjechië op voorsprong gebracht met winst in drie sets van Sofia Kenin. Morgen worden er nog twee enkelspelen en het dubbelspel afgewerkt, met nog één zege is favoriet Tsjechië verzekerd van de eindwinst.

Tsjechië won eerder al de Fed Cup in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016, ofwel vijf van de vorige zeven edities. Vorig jaar ging de zege naar de Verenigde Staten, die deze keer op halve kracht aantreden. Onder meer Serena en Venus Williams, Madison Keys en Sloane Stephens zijn er dit weekend niet bij in de Tsjechische hoofdstad. De Verenigde Staten zijn met achttien eindzeges recordhouder.

Tsjechische Lucie Safarova stopt na Australian Open

De Tsjechische Lucie Safarova gaat haar tennisloopbaan begin 2019 beëindigen. De voormalig nummer vijf van de wereld maakte dat bekend in Praag, waar dit weekend de finale van de Fed Cup wordt gespeeld. Problemen met haar gezondheid zijn de reden van haar afscheid. Het Australian Open wordt haar laatste toernooi.

De 31-jarige Safarova was in 2015 finaliste op Roland-Garros. Ze verloor in drie sets van Serena Williams. Een jaar eerder haalde ze al de laatste vier op Wimbledon. Op de wereldranglijst is ze afgezakt naar plek 106.

In het dubbelspel was ze vorig jaar nog de nummer een van de wereld (nu is ze 51ste) en bracht ze het Australian Open (2015, 2017), Roland-Garros (2015, 2017) en het US Open (2016) op haar palmares.