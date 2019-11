Tsitsipas klopt Federer en is eerste finalist op ATP Finals GVS

16 november 2019

17u17 2 Tennis Niet Roger Federer, wel Stéfanos Tsitsipas is de eerste finalist van de ATP Finals. De 21-jarige Griek klopte in twee sets de 38-jarige Zwitser - die het officieuze kampioenschap al zesmaal won: 6-3 en 6-4. Tsitsipas neemt het morgen in de finale op tegen Dominic Thiem of Alexander Zverev.

Tsitsipas, het nummer zes van de wereld, schoot als een speer uit de startblokken. De Griek ging onmiddellijk door de opslag van de Zwitser, die in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011 al de beste was op het officieuze tenniskampioenschap maar met veel ongedwongen fouten nu maar moeilijk in zijn ritme geraakte. Bij een 4-2-stand krikte Federer zijn niveau op, maar Tsitsipas werkte de drie breakpunten vakkundig weg. Bij een 5-3-stand ging het publiek pas echt op het puntje van de stoel zitten. Na enkele fantastische rally’s versierde Federer twee breakpunten, maar hij kreeg ze niet verzilverd. Tsitsipas tenniste zich op zijn beurt naar liefst zeven setpunten, na een ellenlang game was het dan toch bingo voor de Griek: 6-3.

In de tweede set ging Tsitsipas alweer vroeg door de service van Federer, maar de 20-voudige grandslamwinnaar reageerde met een re-break gevat. Nadien stapelde hij prompt de fouten op, waardoor Tsitsipas kon uitpakken met een nieuwe break en vervolgens doorstoomde naar 4-2. Federer bleef slordig, maar had plots wel nog twee breakpunten om het tij te keren. Na twee goeie opslagen weerde de Griek echter het gevaar, waarna hij het pleit in een beslissende plooi legde. 6-4.

Vanavond strijden Dominic Thiem (ATP 5) en Alexander Zverev (ATP 7) voor het tweede finaleticket.