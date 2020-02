Tsitsipas klopt Auger-Aliassime in finale Marseille - Elise Mertens neemt eerste horde in Doha DMM

23 februari 2020

16u47

Bron: Belga 0

Tsitsipas verlengt titel na zege in finale tegen Auger-Aliassime

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft het ATP-toernooi in het Franse Marseille (hard/691.880 euro) op zijn naam geschreven. De Griek wint het toernooi voor het tweede jaar op rij. Tsitsipas, het tweede reekshoofd, klopte in de finale de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 18) in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 28 minuten.

De 21-jarige Tsitsipas verovert zijn vijfde ATP-titel. Vorig jaar triomfeerde hij al in Marseille, na een zege in de finale tegen de Kazach Mikhail Kukushkin. Ook in Estoril en op de ATP Finals pakte hij dat jaar de zege. In 2018 was de Griek nog de beste in Stockholm. De 19-jarige Auger-Aliassime won nog geen titel. Hij schopte het wel al viermaal eerder tot in de finale: dit jaar in Rotterdam en in 2019 in Stuttgart, Lyon en Rio de Janeiro.

Mertens klopt Qiang Wang in Doha

Elise Mertens (WTA 22) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Qatarese Doha (hard/2.939.695 dollar). De Limburgse, die haar titel verdedigt, versloeg de Chinese Qiang Wang (WTA 28) in twee korte sets. Het werd 6-1 en 6-2 na een uur en vier minuten. Het was het tweede duel tussen Mertens en Wang in minder dan een week. Ze stonden maandag immers ook tegenover elkaar in Dubai. Daar won Mertens met 6-3, 6-0. Om door te stoten naar de achtste finales, moet zestiende reekshoofd Mertens voorbij de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 31) of de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 32).

Later op de dag komt ook Alison Van Uytvanck (WTA 48) in actie. Zij staat in de eerste ronde tegenover de Sloveense Polona Hercog (WTA 43). Kirsten Flipkens (WTA 83) is de derde Belgische op de hoofdtabel. Zij plaatste zich via de kwalificaties en treft de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 29). ‘Flipper’ komt zondag in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands speelt ze, net als in het enkel, tegen Yastremska en diens landgenote Elina Svitolina.