Tsitsipas deelt gsm-nummer van jarige Kyrgios op sociale media: “Alsjeblieft mensen, stop met me te bellen”

27 april 2020

16u21 0 Tennis Van je collega’s moet je het hebben. Nick Kyrgios, Van je collega’s moet je het hebben. Nick Kyrgios, ‘enfant terrible’ met een goedaardig kantje , viert vandaag zijn 25ste verjaardag. En dus vond zijn collega-tennisser Stefano Tsitsipas (ATP 6) er niet beter op dan de - al dan niet echte - gsm-nummer van Kyrgios (ATP 40) te delen met de hele wereld.

Nick Kyrgios zal zich zijn 25ste verjaardag niet snel vergeten. Met dank aan Tsitsipas, winnaar van de ATP Finals vorig jaar. De Griekse toptennisser postte een foto op Instagram waarop hij een bordje vasthoudt met daarop ‘bel me’ en een telefoonnummer. Dat blijkt het nummer te zijn van... de jarige Nick Kyrgios - Australiër met Griekse roots. ‘Lift others up’, valt er te lezen bij Tsitsipas’ post. Meteen ook het onderschrift van - wat lijkt op - Kyrgios’ Whatsapp-account. Het is dus onduidelijk of het getoonde nummer werkelijk dat van Kyrgios is.

Maar de jarige reageerde intussen wel via sociale media op het initiatief van zijn collega. Eerst als reactie op de Instagrampost. “Stefano, je bent een idioot. Iedereen: stop met me te bellen.” Gevolgd door enkele lachende smileys.

Op zijn eigen account stuurde Kyrgios dan weer een filmpje (zie hieronder) de wereld in. “Hoe gaat het, mannen? Het is mijn verjaardag vandaag. Ik word er 25. Maar ik heb ook gezien dat Tsitsipas mijn gsm-nummer met iedereen gedeeld heeft. Alsjeblieft mensen, stop met me te bellen. Ik kan zelfs niet meer luisteren naar muziek. Ik kan niets doen met m’n gsm. Stop dus met bellen, bedankt!”



