Tsitsipas (21) wint ATP Finals, Griek knokt zich in drie sets voorbij Thiem Redactie

17 november 2019

21u49 2 ATP Finals De 21-jarige Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft in The O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen voor de eerste keer in zijn carrière de Masters gewonnen. In de finale haalde hij het in drie sets van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5): 6-7 (6/8), 6-2 en 7-6 (7/4) na 2 uur en 36 minuten.

.@StefTsitsipas klopt @ThiemDomi en kroont zich tot eindwinnaar van de ATP Finals! 🏆🎾🇬🇷 pic.twitter.com/cn0Wfyk693 Play Sports(@ playsports) link

Op de erelijst is Tsitsipas de verrassende opvolger van de Duitser Alexander Zverev (ATP 7), die zaterdag in de halve finales uitgeschakeld werd door Thiem. Tsitsipas was bij de laatste vier op zijn beurt te sterk voor de Zwitser Roger Federer (ATP 3), zesvoudig toernooiwinnaar. Tsitsipas heeft nu vier ATP-toernooien op zijn palmares. Dit jaar was hij de beste in Marseille en Estoril. Thiem won dit jaar in Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel, Peking en Wenen en bracht zijn totaal aantal ATP-titels daarmee op zestien.