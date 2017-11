Topper Goffin krijgt topentourage Filip Dewulf

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News David Goffin. Tennis David Goffin zal zijn omkadering verder professionaliseren. Het doel: helemaal in het spoor komen van de absolute wereldtoppers.

Na een fantastisch tennisjaar geniet David Goffin momenteel van een welverdiende vakantie. Zon, zee, strand en wie weet zelfs wat cocktails. De verloren finales in de Masters en de Davis Cup even vergeten. Maar niet zonder de nodige voorbereidingen te treffen voor komend seizoen. De aard van het beestje. Want onze Belgische tennistrots wil nóg een stap hogerop zetten. Daarom zal hij zijn omkadering verder professionaliseren. Zo zullen zijn sportdokter Maurice Joris en kinesist Patrice Wauthier (allebei ook lid van het Davis Cupteam) om de beurt meereizen met Goffin. Ze zullen vooral tijdens de grote afspraken (grandslamtoernooien) en dus zo'n tien à twaalf weken per jaar van de partij zijn. Dit alles in samenspraak met Thierry Van Cleemput, sinds 2014 de coach van de Luikenaar. Mogelijk krijgt de Belgische nummer één er ook een nieuwe conditietrainer bij - tot voor kort was dat Gérald Cordemy uit de academie van Patrick Mouratoglou, maar daar zou dus verandering in kunnen komen.

Deze stap moet Goffin in het spoor brengen van toppers als Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray. Klasbakken die al jaren met zo'n entourage op het circuit werken en daar de vruchten van plukken. Nu Goffin volgend jaar als nummer zeven van de wereld van start gaat en dus zal moeten pieken naar de grote toernooien - eerste belangrijke afspraak is de Australian Open (15 januari) - kan hij zich beter zo goed mogelijk voorbereiden. De financiële inspanning die eraan vasthangt, zal hij met plezier leveren. Op 11 december hervat hij alvast de training in Monte Carlo.

