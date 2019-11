Topcoaches kijken uit naar comeback Kim Clijsters: “Of ze nog een grandslam kan winnen? Ben geneigd ‘ja’ te zeggen” YP

12 november 2019

13u28

Bron: Belga, wtatennis.com 0 Tennis De terugkeer van Kim Clijsters op de WTA Tour zal door een knieblessure nog even op zich laten wachten, maar topcoaches Sascha Bajin en Sven Groeneveld kijken alvast uit naar dat moment. Dat zeggen ze dinsdag in een interview met wtatennis.com.

"Het is moeilijk te zeggen wat ik van Kim verwacht omdat ik niet weet waar ze fysiek staat. Het tennis is de voorbije jaren veel fysieker geworden. Maar met haar instelling als kampioene kan ze nog steeds wedstrijden naar zich toe trekken en de juiste ballen op belangrijke momenten slaan. Maar of dat zal volstaan om vandaag competitief te zijn, dat weet ik echt niet", zegt Bajin, die in 2018 coach van het jaar werd en Naomi Osaka naar twee grandslamtitels begeleidde.

"Ik kijk er erg naar uit om het te zien", onderstreept de Duitser. "Het is gemakkelijker voor iemand om terug naar de top te klimmen als je er al hebt gestaan. Je weet wat er voor nodig is. Ik denk dat haar grootste uitdaging wordt om weer op dagelijkse basis in competitie te treden, het elke dag te brengen.”

Of Clijsters, inmiddels 36, nog een grandslam kan winnen, is volgens Bajin een open vraag. "Ik ben geneigd ja te zeggen maar anderzijds weet ik het echt niet. Je moet twee weken op het hoogste niveau strijden. Het wordt niet eenvoudig maar als ze terugkeert, kan het een groot succes worden. Of het genoeg is om te winnen, zal de tijd uitwijzen. Er moeten veel puzzelstukjes samenvallen.”

Sven Groeneveld gelooft dat Clijsters voor "energie" zal zorgen in het circuit. "Ik verwacht dat Kim een energie en competitiviteit zal leveren die maar moeilijk door iemand kan geëvenaard worden. Ik verwacht dat ze er zal staan als het nodig is", stelt de Nederlander, die onder meer Ana Ivanovic, Maria Sharapova en Caroline Wozniacki coachte. "Haar grootste uitdaging zal erin bestaan dat ze weer volledige wedstrijden en toernooien zal moeten spelen. Haar lichaam en haar spel zullen tijd nodig hebben om zich aan te passen. Ik ben niet zeker of ze opnieuw een grandslam kan winnen, maar ze zal altijd een kans hebben want ze weet wat ze moet doen. Dat heet ervaring en dat heeft ze in overvloed.”

Kim Clijsters kondigde in september verrassend haar comeback aan nadat ze eind 2012 (voor de tweede keer) afscheid had genomen van het tennis. Eerder deze maand liet de Limburgse weten dat ze door een knieblessure moet passen voor de toernooien in januari. Daardoor is ze er niet bij op de Australian Open, een toernooi dat ze in 2011 won.