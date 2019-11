Tomas Berdych (34) zet een punt achter z’n tenniscarrière Redactie

13 november 2019

12u52

Bron: Belga 0 Tennis Toptennisser Tomas Berdych beëindigt zijn carrière. De 34-jarige Tsjech, die dertien toernooien won, zal zijn besluit zaterdag bekendmaken tijdens de ATP Finals in Londen.

Berdych’ vader klapte voortijdig uit de biecht. Hij vertelde het nieuws aan een Tsjechische tabloid. De tennisser meldde vervolgens zelf op Twitter dat het de bedoeling was pas zaterdag met het nieuws naar buiten te komen. “Maar met de social media van tegenwoordig is het bijna niet mogelijk iets stil te houden”, aldus de voormalige nummer 4 van de wereld.

Berdych stond jaren achtereen in de mondiale top tien en gold als grote uitdager van Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic, maar hij wist de drie matadoren niet te overtreffen. De Tsjech won nooit een Grand Slam en stond slechts één keer in de finale. In 2010 verloor hij de finale op Wimbledon van Nadal.

De afgelopen twee jaar zakte Berdych door aanhoudend blessureleed steeds verder af. Hij neemt afscheid als nummer 103 van de wereld.