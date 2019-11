Toernooizege bezorgt Flipkens 25 plaatsen winst op WTA-ranking - Nadal blijft op de mannentroon Redactie

18 november 2019

12u09 0 Tennis Kirsten Flipkens klimt 25 plaatsen op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking, daags na haar eindzege in het WTA 125k Series-toernooi van Houston. De Kempense is nu 70ste.

In de finale versloeg Flipkens de Amerikaanse CoCo Vandeweghe (WTA 235) met 7-6 (7/4) en 6-4. Tussen juli en oktober stond Flipkens buiten de top 100 van de WTA-ranking, waardoor ze naast de hoofdtabel van de Australian Open dreigde te grijpen. Dankzij een mooi seizoenseinde wist Flipkens dit toch te vermijden.

Aangezien er zo laat op het jaar geen toptoernooien meer plaatsvinden, zijn er geen wijzigingen bovenin het klassement. De Australische Ashleigh Barty is al langer zeker 2019 als nummer 1 van de wereld te beëindigen, voor de Tsjechische Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka. Elise Mertens is 17de.

WTA-ranking

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 7851 punten

2. (2) Karolina Pliskova (Tsj) 5940

3. (3) Naomi Osaka (Jap) 5496

4. (4) Simona Halep (Roe) 5462

5. (5) Bianca Andreescu (Can) 5183

6. (6) Elina Svitolina (Roe) 5075

7. (7) Petra Kvitova (Tsj) 4776

8. (8) Belinda Bencic (Zwi) 4685

9. (9) Kiki Bertens (Ned) 4245

10.(10) Serena Williams (VSt) 3935

11.(11) Aryna Sabalenka (WRu) 3120

12.(12) Johanna Konta (GBr) 2879

13.(13) Madison Keys (VSt) 2767

14.(14) Sofia Kenin (VSt) 2740

15.(15) Petra Martic (Kro) 2617

16.(16) Marketa Vondrousova (Tsj) 2390

++ 17.(17) Elise Mertens (BEL) 2290

18.(18) Alison Riske (VSt) 2210

19.(19) Donna Vekic (Kro) 2205

20.(20) Angelique Kerber (Dui) 2175

...

47.(47) Alison Van Uytvanck 1175

70.(95) Kirsten Flipkens 848

116.(115) Ysaline Bonaventure 576

122.(123) Greet Minnen 505

151.(152) Yanina Wickmayer 395

251.(249) Maryna Zanevska 233

285.(288) Lara Salden 198

292.(294) Marie Benoit 192

395.(401) Kimberley Zimmermann 113

408.(404) Magali Kempen 109

752.(739) Eliessa Vanlangendonck 29

772.(568) Helene Scholsen 26

864.(843) Victoria Kalaitzis 19

880.(893) Chelsea Vanhoutte 18

1101.(1149) Eline Audenaert 9

1120.(1224) Clara Vlasselaer 4

1181.(1172) Justine Pysson 6

1225.(1224) Vicky Van De Peer 4

1276.(-) Luna Meers 3

Nadal sluit seizoen af op eerste plaats, Goffin op 11de stek

Rafael Nadal beëindigt 2019 als de nummer 1 op de wereldranglijst in het mannentennis, die vandaag vrijgegeven werd na de ATP Finals. De Spanjaard strandde in Londen in de groepsfase. Maar aangezien de Serviër Novak Djokovic (ATP 2) hetzelfde overkwam, kon Nadal op de troon blijven zitten. Voor de vijfde keer in zijn carrière beëindigt hij het seizoen bovenaan de ATP-ranking.

De 33-jarige Nadal, die dit jaar Roland Garros en de US Open won, is de oudste speler die het seizoen als nummer 1 beëindigt sinds de ATP-ranking in 1973 gecreëerd werd. Achter Nadal en Djokovic vervolledigt de Zwitser Roger Federer de top drie.

De Griek Stefanos Tsitsipas, die de Masters won, is zesde op de ranglijst. De Oostenrijkse verliezende finalist Dominic Thiem klimt ten koste van de Rus Daniil Medvedev naar de vierde plaats. Het is de enige wijziging in de top 20.

David Goffin sluit 2019 af als elfde. Hij ving als 22ste het jaar aan. Maar het seizoen van de Luikenaar is nog niet afgelopen. Maandag gaat immers in Madrid de finaleweek van de vernieuwde Davis Cup van start. Met het Belgische team neemt hij het in de groepsfase op tegen Colombia en Australië. Het team van Johan Van Herck bestaat verder uit Steve Darcis (ATP 158) en Kimmer Coppejans (ATP 161), die elk drie plaatsen moeten prijsgeven op de ATP-ranking. Dubbelspecialisten Joran Vliegen (ATP 39 in dubbel) en Sander Gille (ATP 47) vervolledigen de ploeg.

ATP-ranking

1. (1) Rafael Nadal (Esp) 9985 punten

2. (2) Novak Djokovic (Ser) 9145

3. (3) Roger Federer (Zwi) 6590

4. (5) Dominic Thiem (Oos) 5825

5. (4) Daniil Medvedev (Rus) 5705

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Gri) 5300

7. (7) Alexander Zverev (Dui) 3345

8. (8) Matteo Berrettini (Ita) 2870

9. (9) Roberto Bautista Agut (Spa) 2540

10.(10) Gaël Monfils (Fra) 2530

++ 11.(11) David Goffin (Bel) 2335

12.(12) Fabio Fognini (Ita) 2290

13.(13) Kei Nishikori (Jap) 2180

14.(14) Diego Schwartzman (Arg) 2125

15.(15) Denis Shapovalov (Can) 2050

16.(16) Stan Wawrinka (Zwi) 2000

17.(17) Karen Khachanov (Rus) 1840

18.(18) Alex De Minaur (Aus) 1775

19.(19) John Isner (VSt) 1770

20.(20) Grigor Dimitrov (Bul) 1747

...

158.(155) Steve Darcis 332

161.(158) Kimmer Coppejans 328

263.(263) Ruben Bemelmans 172

295.(284) Arthur De Greef 138

335.(330) Jeroen Vanneste 117

356.(356) Michael Geerts 109

359.(358) Christopher Heyman 108

418.(422) Yannick Mertens 81

571.(526) Zizou Bergs 42

653.(663) Arnaud Bovy 32

713.(709) Maxime Pauwels 27

714.(698) Benjamin D’hoe 27

819.(855) Clement Geens 17

878.(880) Simon Beaupain 14

910.(915) Gauthier Onclin 12

1061.(1057) Yannick Vandenbulcke 7

1112.(1047) Tom Pisane 7

1125.(1188) Julien Cagnina 6

1132.(1130) Omar Salman 6

1171.(1169) Martin Van Der Meeerschen 6

1250.(1249) Romain Barbosa 4

1248.(1436) Loic Cloes 2

1450.(1459) Yannik Reuter 2

1481.(1494) Niels Desein 2

1552.(1581) Buvaysar Gadamauri 2

1599.(1614) Tuur Heuvinck 1

1694.(1709) Nicolas Demeroutis 1