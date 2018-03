Toernooisensatie Danielle Collins verrast Venus Williams Redactie

29 maart 2018

09u56

Bron: Belga 0 Tennis De Amerikaanse Danielle Collins (WTA 93) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Miami.

In de kwartfinales haalde ze het verrassend in twee sets (6-2 en 6-3 na 1 uur en 27 minuten) van haar landgenote Venus Williams, de nummer acht van de wereld.

Voor de 24-jarige Collins was het de grootste overwinning in haar carrière. Voordien had ze nog nooit tegen een speelster uit de top twintig van het vrouwentennis gewonnen. Donderdag staat ze in de halve finales tegenover de Letse Jelena Ostapenko (WTA 5), vorig jaar de beste op Roland Garros.