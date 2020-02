Toernooidirecteur en WTA-baas verheugd met comeback Clijsters: “Heb haar gezegd dat ik ze in de finale wil zien” RL/XC

15 februari 2020

11u00 0 Tennis Kim Clijsters viert haar comeback op het WTA-toernooi in Dubai. Toernooidirecteur Salah Tahlak en WTA-baas Steve Simon staan te popelen om de Belgische in actie te zien. “Ze is een ambassadrice van de sport.”

“Ik ben zo blij dat ze hier voor het eerst is”, opende toernooidirecteur Salah Tahlak. “Jaren geleden vroeg ik haar op Wimbledon wanneer ze eens naar Dubai zou komen. Ze lachte en antwoordde dat ze op een dag ging deelnemen. Haar timing is alleszins uitstekend, want we vieren de twintigste verjaardag van het toernooi.”

“Ik heb haar gezegd dat ik ze in de finale wil zien. Maar geen druk”, vervolgde Tahlak. “Ze is een legende en voegt smaak toe aan deze editie. En dat ze meteen Kiki Bertens in de eerste ronde treft? ‘t Wordt een zware match. Maar met haar ervaring en tactiek zal Kim volgens mij de klus klaren.”

WTA-baas Simon: “Kim is een legende”

“Ik ben heel blij om Kim terug te zien”, klonk het bij WTA-baas Steve Simon. “Ze is een ambassadrice van de sport, een legende. Of ik bezorgd ben over haar vorm? Neen. Mocht ze niet klaar zijn, dan zou ze niet spelen. Ze zal wel nog wat tijd nodig hebben. Er is een groot verschil tussen trainen en spelen. We moeten geen verwachtingen hebben. Wat er ook gebeurt, ze zal altijd een kampioene blijven.”