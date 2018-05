Toch een Belgische in WTA Rome: Alison Van Uytvanck haalt in drie sets hoofdtabel Redactie

13 mei 2018

15u44

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Rome (3.351.720 dollar).

In de tweede kwalificatieronde versloeg de Grimbergse de Chinese Qiang Wang (WTA 64) in drie sets. Het werd 3-6, 6-3 en 6-1 na 1 uur en 36 minuten tennis.

De 24-jarige Van Uytvanck is de enige Belgische op het gravel van het Internazionali BNL d'Italia. Elise Mertens (WTA 16) gaf forfait omdat ze nog onvoldoende is gerecupereerd van een bacteriële infectie.

Tegen wie "Ali" in de eerste ronde aantreedt, is nog afwachten.