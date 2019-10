Titelverdedigster Svitolina pakt tweede groepszege en is zo zeker van halve finales Masters Redactie

30 oktober 2019

13u46

Bron: Belga 0

Elina Svitolina (WTA 8) heeft woensdag ook haar tweede wedstrijd in de paarse groep op de WTA Finals (hardcourt/14 miljoen dollar) gewonnen. De 25-jarige Oekraïense, de titelverdedigster, rekende in het Chinese Shenzhen na één uur en veertig minuten tennis in twee sets (7-5 en 6-3) af met de Roemeense Simona Halep (WTA 5). Ze is dankzij haar twee op twee als eerste zeker van een stek bij de laatste vier.

Svitolina had maandag ook al haar eerste wedstrijd op de Masters gewonnen, in twee sets tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2). Halep had in haar eerste duel in drie sets de maat genomen van de Canadese Bianca Andreescu (WTA 4). Beide verliezers van de eerste speeldag nemen het later woensdag tegen elkaar op in hun tweede wedstrijd.

Svitolina schreef het toernooi vorig jaar op haar naam, na een zege in de finale tegen de Amerikaanse Sloane Stephens. Haar zege tegen Halep was haar achtste overwinning op rij op de WTA Finals.

België zal Federer en Zwitserland niet treffen op ATP Cup in Sydney

Roger Federer geeft forfait voor de eerste editie van de ATP Cup, een landentoernooi dat begin januari in Australië zal worden gespeeld. In een tweet bevestigt de organisatie dat de Zwitser zich om familiale redenen terugtrekt. Het betekent ook dat Zwitserland niet zal deelnemen. Bij de loting waren de Zwitsers onderverdeeld in groep C met België en Groot-Brittannië, waar Andy Murray al toezegde. Deze wedstrijden worden in Sydney gespeeld. Ook Brisbane en Perth zijn speelsteden.

België opent op 3 januari tegen een nog te bepalen land, waarna op 5 januari de partij tegen Groot-Brittannië volgt. Met een duel op 7 januari tegen de vervanger van Zwitserland valt voor de Belgen het doek over de poulefase. De zes groepswinnaars bereiken de kwartfinales, net als de twee beste tweedes. Het toernooi eindigt op 12 januari, kort voor de Australian Open.