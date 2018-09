Titelverdediger Tsonga en ex-winnaar Richard Gasquet komen naar European Open in Antwerpen Redactie

13 september 2018

13u51

Bron: Belga 0 Tennis De Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 73) verdedigt komende maand (14-21 oktober) zijn titel op de European Open in Antwerpen (hard/612.755 euro), zo maakten de organisatoren vandaag bekend in het Havenhuis in Antwerpen. Voor de derde editie van het ATP-toernooi tekent ook de Fransman Richard Gasquet (ATP 24) present, die in 2016 de eerste editie van het toernooi won.

Eerder bevestigden onder meer David Goffin (ATP 11), de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14), de Brit Kyle Edmund (ATP 16), de Fransman Gaël Monfils (ATP 42) en de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 74) hun komst. Ruben Bemelmans (ATP 109) mag met een wildcard op de hoofdtabel aan de slag. Vorig jaar zorgde hij nog voor de verrassing van het toernooi door tot in de halve finales door te stoten, waarin hij uiteindelijk onderuitging tegen de latere toernooiwinnaar. Zizou Bergs (ATP 403) krijgt een wildcard voor de kwalificaties. In het dubbelspel is er een wildcard voor Joran Vliegen en Sander Gille.

Voor het Belgische publiek wordt het vooral uitkijken naar David Goffin, die voor het derde jaar op rij een poging doet om het toernooi in Antwerpen te winnen. Vorig jaar ging Goffin er in de kwartfinales uit, in 2016 was de halve finale het eindstation.

"Hopelijk is het voor hem derde keer, goede keer", bekende voormalig tennisser Dick Norman, aan zijn eerste European Open als toernooidirecteur toe. "Ook al hebben we het hem met deze spelerslijst niet makkelijk gemaakt. Voor de fans is het dan weer een unieke kans om Goffin eens aan het werk te zien."

De derde editie van het toernooi pakt uit met misschien wel de sterkste deelnemerslijst ooit in Antwerpen. "Naast Goffin en de twee voormalige winnaars zijn er met Schwartzman en Edmund twee spelers die richting de top tien van de wereld gaan en tegen de start van het toernooi zullen ze daar misschien wel staan. Met de Spanjaard Munar is er dan weer een beloftevolle speler uit de top tien van de NextGen. Dat zorgt voor een lijst waarop heel veel toernooidirecteurs jaloers zijn, het is bijna een ATP 500. Ik ben blij dat ik zelf niet hoef mee te doen", lachte Norman.

"Daarnaast is onze deelnemerslijst nu volledig, er is enkel nog een wildcard beschikbaar als er een topspeler in extremis toch nog besluit te komen. Op 13 oktober vindt de loting voor onze hoofdtabel plaats en die zal live gestreamd worden."